Началась пятая неделя Великого поста - «Похвальная»

Сегодня, 30 марта, началась пятая неделя Великого поста, которая посвящена памяти Марии Египетской. Эту неделю называют «Похвальной» от «похвалы», которая в субботу читается в церкви. Эта неделя отличается от иных седмиц большим количеством особенно торжественных богослужений. Великий пост в этом году завершится 19 апреля Пасхой.

В среду в церкви совершается всенощное бдение с каноном Андрея Критского, в народе именуемое "Андреевым стоянием" или "Мариино стояние " (на ней также прочитывается житие преподобной Марии Египетской - великой грешницы и великой святой).

В среду вечером в память о великом подвиге покаяния преподобной Марии читается Великий канон преподобного Андрея Критского, которого Церковь Православная чтит как учителя покаяния.

Суббота на пятой неделе называется Субботой акафиста. Акафист – восхваление Пресвятой Богородицы с помощью особого молебного пения. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. Считается, что незамужняя девушка должна простоять всю ночную службу в среду на этой неделе, чтобы получить благословение в личной жизни. Девушки полагают, что Андрей Критский за такое рвение поможет им заполучить хороших женихов.

В субботу в старину в некоторых местах делались "званые поминки". На эти поминки собирали деньги и продукты вскладчину и угощали нищих.

В пятое воскресенье Великого Поста совершается последование преподобной Марии Египетской.

Запреты и разрешение на пищу остаются неизменными, как и каждый день Великого Поста. Во вторую, третью, пятую, шестую седмицы Великого поста по уставу дозволяется вареная пища. Мирянам разрешается сдабривать еду растительным маслом. В исключительных случаях, по понедельникам, вторникам и четвергам разрешается употреблять в пищу рыбу.