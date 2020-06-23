Наступившая и следующая рабочие недели будут сокращенными

Наступившая неделя для работающих жителей Челябинской области, как и всех россиян, будет сокращенной. На стыке июня и июля работников ожидает еще одна четырехдневная неделя.

Среда, 24 июня, объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочим днем в связи с проведением в Парада Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Во вторник, 23 июня, рабочий день не будет сокращен на час, так как этот день не считается предпраздничным (зарплата в нерабочий день 24 июня сохраняется). Дополнительный нерабочий день не отразится на размере заработной платы, уточнили в Минтруде России. Работникам со сдельной оплатой за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение. Оно определяется нормативным актом работодателя.

В 2020 году еще одна среда, первого июля, объявлена главой государства нерабочей. На этот день назначено общероссийское голосование о поправках к Конституции Российской Федерации.

Следующая в 2020 году нерабочая среда и сокращенная рабочая неделя придется на ноябрь. День народного единства, который в этом году выпал на среду, «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со второго по третье и с пятого по шестое.

Последняя рабочая неделя 2020 года пока ожидается четырехдневной (если 31 декабря не сделают выходным днем). Первое января 2021 года выпало на пятницу.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.