Не родись красивым…

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Магнитогорк
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Юрюзань
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
ЖКХ
Дороги
Коронавирус
Экология
Мусор
Транспорт
Челябинск минирование
Детское питание
Ситуация на Украине
Наркотики
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
ЖКХ
Дороги
Коронавирус
Экология
Мусор
Транспорт
Челябинск минирование
Детское питание
Ситуация на Украине
Наркотики
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Итоги недели Челябинской области
Итоги недели Челябинской области
24.07.2022

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 18.07.22 по 24.07.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сегодня, 23 июля, в начале восьмого утра на 64-м километре автодороги «Подъ
23.07.2022

На трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Курчатовского района Челябинска поддержала ходатайства следственного органа об избран
23.07.2022

Еще один бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска отправлен в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда»
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
23.07.2022

За мужество и героизм: Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Ивану Шицу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жеребец Бонапарт, рекордсменка Карамелька и герефорд Семен: в Чебаркульском районе Челябинской об
22.07.2022

Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.07.2022

Замглавврача отправили под домашний арест за махинации с соцвыплатами

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

Добро пожаловать: на берегу Увильдов пройдет военно-патриотический семейный слет «Горлица»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание автобусного маршрута №15

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

В Челябинске перекроют движение по проспекту Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

Наталья Котова оценила ход работ на пешеходной зоне улицы 40-летия Победы
Общество
24.07.2022 13:49
Фото: Валерий Иванов

Не родись красивым…

Недавно Катя решила навести порядок в альбомах с фотографиями и, перебирая школьные, вдруг обратила внимание, что на них нет самого красивого мальчика их класса – Игоря Брусилова. Странно… Вот их выпуск восьмого и десятого класса – его на снимках нет. Вот походные фото – и опять без него… И всё-таки одна фотография нашлась, с неё немного исподлобья смотрел на Катю одноклассник Игорёша – красивый, загадочный, недосягаемый. Но в отличие от многих девчонок класса Катя никогда не была в него влюблена.

… Десятый «Г» был очень дружным, дружба зародилась ещё в седьмом классе. Сблизил всех трёхдневный поход с палатками на берегу уютного озера. После восьмого класса кто-то из ребят ушёл из школы, но пришли новенькие, которые легко влились в коллектив десятого «Г». Сама Катя училась в нём с пятого класса. А костяк сложился ещё в начальной школе. Общительная Катюша быстро освоилась на новом месте и очень скоро нашла подруг, две из которых остались у неё на всю жизнь. Влюблённые парочки из одноклассников не образовались, дружили, как говорится, всей «толпой». Конечно, симпатии были, но и только…

… Как-то в последние перед выпуском мартовские каникулы под вечер Кате позвонил одноклассник Юрка Васильев и сказал, чтобы она бросала все свои дела и шла к Игорю. При этом было велено никого из подруг с собой не тащить. Заинтригованная Катя быстренько собралась и помчалась к Игорю, благо, что жили они недалеко друг от друга. В квартире у него она обнаружила семерых своих одноклассников. Парни радостно её поприветствовали и сказали, что сегодня у них был так называемый «мальчишник». А потом они поняли, что им не хватает общения с прекрасной половиной человечества в её лице. Катя смутилась: она впервые оказалась в мальчишеской компании. «Интересно, почему они выбрали именно меня, почему не позвали моих подруг?» - в мыслях сразу возник вопрос. На него она до сих пор не нашла ответа. Парни же начали за ней ухаживать: усадили за стол, налили чаю, поставили перед ней тарелочку с тортом…

 На этих посиделках не было спиртного, и это было неудивительно. Когда-то, ещё в девятом классе, на День Победы мальчишки принесли вино. Довольные, они велели девчонкам нести бокалы. Одноклассницы поступили по-другому: на глазах изумлённых мальчишек вино было вылито в раковину на кухне, а желающие «найти истину в вине» были строго предупреждены: пока они учатся в школе, никакого алкоголя быть не должно. Десятый «Г» строго следовал этому табу.

Освоившись, Катя поинтересовалась, зачем всё-таки они её позвали. Мальчики сказали, что скоро придётся расстаться, что у каждого из них свои планы на дальнейшую жизнь и что она, эта жизнь, их всех разбросает в разные стороны. «Понятно, - сказала Катя, - а я-то причём?» И одноклассники наперебой стали объяснять ей, что она для них самый любимый друг, ведь недаром же они три года подряд выбирают её комсоргом класса. Перед тем как разойтись по домам, красивый Игорёша, хозяин квартиры, и подарил ей свою фотографию, а к ней прилагался листок прозрачной бумаги, на котором чёрной тушью будущий архитектор нарисовал египетские пирамиды, а под ними была надпись: «Катя, учи арабский». Все в классе знали, что Катя собирается поступать на филфак. А учительница английского языка советовала выбрать не филфак, а факультет иностранных языков. Наверное, поэтому Игорь написал про арабский.

… Жизнь действительно разбросала всех по разным городам и весям, но в студенческие каникулы, а иногда и на какие-то праздники бывший десятый «Г» собирался, как и раньше, у кого-нибудь на квартире. Теперь уже было вино: бывшие одноклассники и одноклассницы почувствовали себя взрослыми. Приезжал из Ленинграда и Игорь Брусилов. Он у родителей был единственным ребёнком, и они по нему очень скучали. А он скучал не только по ним. Ещё в девятом классе Игорь влюбился. Предметом его огромной любви стала Лена Косицкая. Эта девочка училась тогда в восьмом классе. Воспитывал их с сестрой один отец, который работал директором ресторана. Мать бросила и его, и дочерей давно, уехав куда-то на юга с новой любовью. Дом Косицких всегда был полной чашей. Отец Иван Семёнович благодаря своей должности прекрасно обеспечивал всю семью. Его дочери всегда были модно одеты и выглядели, как картинки. Особенно младшая – Лена. Её нельзя было назвать красавицей: была она невысокой и, как говорится, склонной к полноте. Но держалась девочка всегда несколько высокомерно, а на губах частенько застывала ироничная улыбка. Лена хорошо училась, ей легко давался французский язык (после школы она поступит в пединститут на факультет иностранных языков).  А ещё эта избалованная отцом девочка ходила в школьную волейбольную секцию. Волейбол обожала и Катя, на тренировках она и познакомилась с Леной поближе. В детстве девочки жили в одном доме и, конечно, знали друг друга. Про то, что Игорь влюблён в Ленку, Катя узнала от неё самой. На очередной тренировке восьмиклассница показала всем волейболисткам записку от девятиклассника Игоря Брусилова. «Надо же, проводить меня хочет! Кавалер выискался! Портфельчик понесёт!» - на её губах играла немного презрительная улыбка победительницы. Кате стало очень обидно за Игоря. Он красивый и умный. Молчаливый, но с чувством юмора. Прекрасный спортсмен. По нему страдали многие одноклассницы. Почему же он выбрал эту заносчивую девчонку? Кате очень хотелось рассказать Игорю, как его записка была выставлена на всеобщее обозрение, но, конечно, она этого не сделала. Потом Ленка рассказывала, что Игорь постоянно за ней таскается, носит её портфель, подолгу ждёт под окнами, пока она не соизволит выйти на улицу.

А через полгода у неё появился новый поклонник – десятиклассник Борис. Игоря она отправила «в отставку», так она ему прямо и заявила. Конечно, он страдал, переживал, но, видимо, смирился.

Из десятого «Г» девятнадцать человек сразу после школы поступили в вузы. Каждый воплотил свою мечту. Кто-то учился в родном областном городе, а кто-то забрался очень далеко.

И вот у первокурсников наступили первые каникулы – в советские времена они были в феврале. Дружно сходили в школу на вечер встречи, а потом собрались в частном доме у одноклассницы. Было очень весело, не могли наговориться: каждому хотелось и о себе рассказать, и о других всё узнать. Выпили шампанского, парни вспоминали, как девчонки поступили со спиртным в тот далёкий День Победы. «А теперь, - смеялись они, - сами с нами пьёте!» Потом Катя обнаружила в соседней комнате двух плачущих одноклассниц, которые давно и крепко дружили. Причина их слёз оказалась банальной – безответная любовь. Оказывается, они обе любили Игоря Брусилова, который никогда их не замечал. На девчонок подействовало шампанское! Катя как могла их утешала, но слёзы лились рекой. Всем было понятно, что эта встреча вообще может оказаться последней… Кто знает, как распорядится судьба!

Да, больше одноклассники не виделись с ним, а вот Кате повезло больше. Она летала в Ленинград к сестре-студентке, когда училась на четвёртом курсе. Там удалось повидаться с Игорем и ещё одним одноклассником, выбравшим ленинградский вуз. Встреча была коротенькой: парни собирались домой на каникулы. Естественно, про Лену Катя с Игорем никогда не говорили. Но было понятно, что они не вместе.

Катя окончила учёбу и уехала в деревню отрабатывать положенные три года. В ноябре получила открытку с приглашением на свадьбу. Подписали её Игорь и Елена. Вот это поворот! Конечно, Катя поехала домой, но на первый день свадьбы опоздала. Второй свадебный день отмечался у Косицких дома. Всё было обставлено как всегда – по высшему разряду. Молодожёны казались очень довольными и счастливыми, особенно Игорь. Он не сводил влюблённых глаз со своей молодой жены. Да и она всё время старалась держать его за руку. Катя от души поздравила теперь уже семейную пару и вручила цветы и подарки. И ещё она была очень рада за Игоря, хотя немного удивляла происшедшая в Лене перемена. Что это с ней? Неужели полюбила? Неужели разглядела? Неужели оценила его любовь и верность? Очень хотелось в это верить!

Катя отработала в деревне один год из трёх, потому что вышла замуж.  С мужем вернулись на свою малую родину. Случайно на улице встретила Лену, которая гуляла с маленьким сыном. Вскоре Игорь и Лена пришли в гости к Кате. Посидели недолго: молодых родителей ждал сынишка, которого надо было кормить.

Больше с Игорем никто из одноклассников, включая Катю, не виделся никогда. От подруги она узнала, что Игорь неожиданно уехал в Краснодарский край. Уехал один, без семьи. Оказывается, от позора и обиды. Он работал главным архитектором города, удачно складывалась его карьера. Зарплаты хватало, чтобы содержать семью. Бабушка и два дедушки рядом – чего не хватало?

В небольшом городке всё тайное довольно быстро становится явным: Лена ему изменила. Оставила ребёнка мужу и свекрови и, как когда-то это сделала её мать, ушла к другому. Игорь попросил родителей немного потерпеть: как только он устроится на новом месте, сразу же заберёт сына.

Продолжение этой истории Катя узнала через несколько лет. Встретила на улице Марию Ивановну – маму Игоря. Обнялись, и та спросила, есть ли у Кати дети. Когда узнала, что детей двое, удивилась: «А ты совсем не изменилась, такая же худенькая. А наших разнесло, что Игорёшу, что Лену! Да, у них тоже двое детей, Лена родила ещё девочку». Выяснилось, что Игорь с семьёй так и обосновался в Краснодарском крае, что работой своей очень доволен, детей очень любит. Вот только, призналась Мария Ивановна, выпивать стал. В это Кате не хотелось верить, она не могла представить пьющего Игорёшу, он был всегда подтянутым, спортивным. А тут характеристика сына из уст матери – разнесло, выпивает! Видимо, Мария Ивановна не предполагала, что Катя знает о Лениной измене, поэтому постаралась рассказать о семейной жизни только хорошее. Да и Катя не подала виду, что ей что-то об этом известно.

Кате и её одноклассникам было по пятьдесят два года, когда они узнали, что Игоря не стало. Он умер мгновенно от обширного инфаркта прямо на работе. Катя со школьной подругой, тоже когда-то влюблённой в Игоря Брусилова, решили навестить его маму. Купили сладости к чаю, фрукты… Идти было страшно, ведь Мария Ивановна совсем недавно потеряла мужа, а следом горячо любимого единственного сына.

И вот подруги в маленькой уютной квартирке сидят за столом и пьют чай из красивых нарядных чашек. На них со слезами на глазах смотрит совсем потухшая маленькая женщина, скорее уже старушка. Горе быстро сделало её такой. Вспоминали школьные годы, Игоря, каким он был тогда – красивым, уверенным в себе, подающим надежды. Смотрели фотографии. Действительно, узнать Игоря и Лену в этих солидных мужчине и женщине было очень сложно! С огромной любовью говорила Мария Ивановна о внуках, которых видела очень нечасто, и сетовала на то, что сейчас вообще неизвестно, увидит ли она их хоть когда-нибудь. 

Кате вдруг на секунду показалось, что буквально вчера она была здесь, сидела за этим столом и пила чай с одноклассниками. А подарок – фотографию Игоря и его рисунок с египетскими пирамидами – она хранила до сих пор.            

Боже, как быстро прошли годы! Какой короткой, оказывается, может быть жизнь! И как непросто складываются судьбы! Об этом думала Катя, возвращаясь домой. И ещё, конечно, она думала о самом красивом мальчике своего класса – Игоре Брусилове. Кажется, у него для счастья было всё: внешность, одни карие глаза, очень выразительные, чего стоили!  Мужское обаяние, спортивная фигура, доброта. Да, он был единственным ребёнком в семье, но он никогда не был эгоистом. Родители очень правильно его воспитали. Но почему так печально сложилась его жизнь? Виновата любовь, которую он сам выбрал? Сколько страданий она принесла ему! Был ли он счастлив, чувствовал ли себя защищённым? Был ли у него тыл? Вопросов много, а ответов Катя не находила. Вот и подумала: «Не родись… красивым».

Автор: Тамара Николаева
Новости сюжета: На житейских перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

Рыжая Вильма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2022

Дом, который построил Д.

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.06.2022

Стаканы для мартини
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Немного радио в прошедшей воде
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В рейде полицейских по
Происшествия
Сельское хозяйство

Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах

22.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата Челябинской области посчитала, во сколько южноуральским родителям обойд
Общество

В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек

22.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда» - бывшего заместителя дире
Происшествия

И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»

21.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Курчатовского района Челябинска в восторге от нового общественного пространства, которое о
Общество

Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте

20.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области обратили внимание на то, что в разных районах региона начали активно в
Общество
Сельское хозяйство

Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит

20.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вводится новый пункт остановки трамваев «Улица Тимирязева» - на перекрестке Цвиллинг
Общество
Дороги

С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева

19.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Итоги недели Челябинской области
Итоги недели Челябинской области
24.07.2022

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 18.07.22 по 24.07.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сегодня, 23 июля, в начале восьмого утра на 64-м километре автодороги «Подъ
23.07.2022

На трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Курчатовского района Челябинска поддержала ходатайства следственного органа об избран
23.07.2022

Еще один бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска отправлен в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда»
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
23.07.2022

За мужество и героизм: Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Ивану Шицу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жеребец Бонапарт, рекордсменка Карамелька и герефорд Семен: в Чебаркульском районе Челябинской об
22.07.2022

Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

24.07.2022 14:30

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 18.07.22 по 24.07.22)

24.07.2022 13:49

Не родись красивым…

23.07.2022 20:23

Замглавврача отправили под домашний арест за махинации с соцвыплатами

23.07.2022 20:13

На трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус

23.07.2022 20:03

Еще один бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска отправлен в СИЗО

23.07.2022 19:56

За мужество и героизм: Сергей Шойгу вручил «Золотую звезду» Ивану Шицу

22.07.2022 23:07

Добро пожаловать: на берегу Увильдов пройдет военно-патриотический семейный слет «Горлица»

22.07.2022 22:59

В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание автобусного маршрута №15

22.07.2022 22:46

В Челябинске перекроют движение по проспекту Победы

22.07.2022 21:39

Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению

22.07.2022 18:31

ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%

22.07.2022 17:35

Наталья Котова оценила ход работ на пешеходной зоне улицы 40-летия Победы

22.07.2022 17:27

Челябинский парк Гагарина сообщает об открытии колеса обозрения

22.07.2022 17:19

В Челябинске объявлены торги на строительство улицы Агалакова

22.07.2022 17:17

Рыжая Вильма

22.07.2022 16:22

Упражнения средней сложности для рук

22.07.2022 15:45

Иностранные студенты приняли в Челябинске православие и отправились по святым местам России

22.07.2022 15:22

Анонсы событий и мероприятий на 23, 24 и 25 июля

22.07.2022 14:43

Нейрохирурги ЧОКБ спасли жизнь матери двоих детей

22.07.2022 14:31

Челябинского бизнесмена хотят посадить на восемь лет за взятку Извекову

22.07.2022 14:20

Выходные в Челябинской области будут жаркими

22.07.2022 13:59

Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч

22.07.2022 13:56

Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области

22.07.2022 13:43

Приставы проконтролировали: с козырька подъезда был убран самовольный «скворечник»

22.07.2022 13:10

Теперь главное – воплотить: велостратегия Челябинска окончательно готова

22.07.2022 13:05

Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах

22.07.2022 12:01

Школа в Сарафаново: причина долгостроя - ошибки в типовом проекте, рекомендованном Минстроем Челябинской области

22.07.2022 11:57

Горе-художники продолжают «надругательства» над зданиями в центре Челябинска

22.07.2022 11:44

Филармонии Челябинска и Дагестана заключили соглашение о сотрудничестве

22.07.2022 11:12

Осужденный из Копейска поборолся за победу во всероссийском чемпионате по шахматам

22.07.2022 11:11

О новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал

22.07.2022 10:57

В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек

22.07.2022 10:41

Фотовыставка об истории ММК приехала в Магнитогорск

22.07.2022 10:24

В Нагайбакском районе ликвидирован ландшафтный пожар вблизи Парижа

22.07.2022 10:05

В лесах Таганая распустился легендарный и очень опасный аконит

22.07.2022 09:48

На ЧЭМК произошел пожар в плавильном цеху

22.07.2022 09:39

Спасатели два дня искали заблудившихся рядом с Егозой туристов из Кыштыма

22.07.2022 09:31

Три прихода Челябинской епархии получили поддержку на реализацию проектов от Алексея Текслера

22.07.2022 09:23

Черкасская – Соколиная гора: в Челябинске запустили новый сезонный автобусный маршрут

21.07.2022 20:19

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21.07.2022 16:36

Миронов попросил Минздрав РФ определиться насчет «третьего пола»

21.07.2022 16:27

Анонсы событий и мероприятий на 22 июля

21.07.2022 16:26

В Челябинске вандалы разгромили новую остановку на проспекте Ленина

21.07.2022 16:24

И снова ветка: зоркие челябинцы сигнализируют властям об опасных люках

21.07.2022 16:23

«Спасибо» чудо-дороге: жители Чебаркульского района боятся не доехать до работы

21.07.2022 15:50

Россия – единственная сила, которая предотвратит возможный конфликт

21.07.2022 14:42

Челябинская область скоро начнет единовременные выплаты на детей к учебному году

21.07.2022 14:38

За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»

21.07.2022 14:27

Депутаты Заксобрания одобрили поправки в федеральный закон о сельскохозяйственных землях

21.07.2022 14:11

Добровольцы именных батальонов Южного Урала получат соцподдержку от области за помощь Донбассу

21.07.2022 13:45

ММК распахнул свои двери для межзаводской школы транспортников

21.07.2022 13:37

Синоптики обещают южноуральцам теплую и местами дождливую пятницу

21.07.2022 13:24

Новый тариф билайна UP — тысячи вариантов в одном решении

21.07.2022 13:22

И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»

21.07.2022 12:43

Дольщики-новоселы: в Челябинске ввели в эксплуатацию сразу три проблемных дома

21.07.2022 12:12

Легендарный Дом-аквариум Челябинска преобразится к концу лета

21.07.2022 12:09

Челябинский Якудза вместе с бойцами Кадырова собирается освободить Киев от нацистов

21.07.2022 11:38

В Челябинской области растет заболеваемость ковидом и смертность

21.07.2022 10:42

В Челябинской области дешевеют социально значимые продукты

21.07.2022 10:35

ММК вновь признан лучшим производителем плоского проката и проката с покрытием в России

21.07.2022 10:32

Наталья Котова и Андрей Шмидт рассказали о проводимом в Челябинске благоустройстве

21.07.2022 09:44

По решению Текслера: участники спецоперации и семьи погибших в ней получат областные выплаты

21.07.2022 09:10

Для идентификации: здания локомотивного депо в Челябинске осмотрели специалисты по охране ОКН

21.07.2022 08:40

В челябинском храме состоялось посвящение новых сестер милосердия

21.07.2022 01:24

В Челябинске велосипедист сбил двухлетнего мальчика и скрылся

21.07.2022 01:12

Виталий Безруков: Обвинение не поддерживаю, надеюсь, прокуратура разберется

20.07.2022 21:24

СК закончил расследование в отношении одного из подельников Чернобровина

20.07.2022 20:54

Дело Безрукова направлено в прокуратуру

20.07.2022 20:37

Юлия Сударенко заявила о недоступной для инвалидов среде в селе Еманжелинка

20.07.2022 20:26

СК: По факту гибели мальчика, утонувшего в колодце, возбуждено уголовное дело

20.07.2022 20:08

Ехала на красный: в Челябинске водитель иномарки сбил подростка на электросамокате

20.07.2022 19:10

Виктор Рашников получил высшую награду Республики Башкортостан

20.07.2022 18:57

В Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце на территории школы

20.07.2022 18:34

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к 11 несчастным случаям в Челябинской области с начала 2022 года

20.07.2022 17:08

Анонсы событий и мероприятий на 21 июля

20.07.2022 16:56

Колесник презентовал Котовой и Шмидту проект благоустройства парка Калининского района

20.07.2022 16:52

Православный театр «Белая птица» из Челябинска стал народным коллективом

20.07.2022 16:14

Представлялись сотрудниками полиции и банков: 13 миллионов отдали южноуральцы аферистам

20.07.2022 16:00

АО «УСТЭК-Челябинск» сообщает о результатах третьего этапа опрессовок

20.07.2022 15:50

На Прокопия-жатвенника в Челябинской области похолодает

20.07.2022 15:48

Южноуральцы могут принять участие в масштабном проекте «Арктический вызов»

20.07.2022 15:47

Получилось хорошо: челябинские власти оценили благоустройство двора в Курчатовском районе

20.07.2022 15:31

Директор строительной компании, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

20.07.2022 15:17

Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте

20.07.2022 13:29

Агентство «Урал-пресс-информ» «заминировали»

20.07.2022 13:03

Челябинский цинковый завод отметил День металлурга

20.07.2022 12:33

Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара

20.07.2022 12:24

СК занимается гибелью девочки в Миассе

20.07.2022 12:00

ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года

20.07.2022 11:47

Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили

20.07.2022 11:31

Три тонны нелегального металлолома нашли полицейские Челябинска

20.07.2022 11:29

«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде

20.07.2022 11:24

Подробности: в Миассе во время купания мог утонуть еще один ребенок

20.07.2022 11:00

Преподаватели из Миасса распространяли негативную информацию про СВО на Украине

20.07.2022 10:52

В Миассе во время купания утонула 12-летняя девочка

20.07.2022 09:56

Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит

20.07.2022 09:26

Спасатели Златоуста спасли двух пожилых людей горно-таежной местности

20.07.2022 09:20

Из Челябинска впервые запустят прямые авиарейсы в Новокузнецк

20.07.2022 09:13

Полицейский из Уйского района нашел пропавшего подростка

19.07.2022 20:04

Суд отказал защитникам челябинского леса на Тополинке в отводе судьи