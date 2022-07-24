Не родись красивым…

Недавно Катя решила навести порядок в альбомах с фотографиями и, перебирая школьные, вдруг обратила внимание, что на них нет самого красивого мальчика их класса – Игоря Брусилова. Странно… Вот их выпуск восьмого и десятого класса – его на снимках нет. Вот походные фото – и опять без него… И всё-таки одна фотография нашлась, с неё немного исподлобья смотрел на Катю одноклассник Игорёша – красивый, загадочный, недосягаемый. Но в отличие от многих девчонок класса Катя никогда не была в него влюблена.

… Десятый «Г» был очень дружным, дружба зародилась ещё в седьмом классе. Сблизил всех трёхдневный поход с палатками на берегу уютного озера. После восьмого класса кто-то из ребят ушёл из школы, но пришли новенькие, которые легко влились в коллектив десятого «Г». Сама Катя училась в нём с пятого класса. А костяк сложился ещё в начальной школе. Общительная Катюша быстро освоилась на новом месте и очень скоро нашла подруг, две из которых остались у неё на всю жизнь. Влюблённые парочки из одноклассников не образовались, дружили, как говорится, всей «толпой». Конечно, симпатии были, но и только…

… Как-то в последние перед выпуском мартовские каникулы под вечер Кате позвонил одноклассник Юрка Васильев и сказал, чтобы она бросала все свои дела и шла к Игорю. При этом было велено никого из подруг с собой не тащить. Заинтригованная Катя быстренько собралась и помчалась к Игорю, благо, что жили они недалеко друг от друга. В квартире у него она обнаружила семерых своих одноклассников. Парни радостно её поприветствовали и сказали, что сегодня у них был так называемый «мальчишник». А потом они поняли, что им не хватает общения с прекрасной половиной человечества в её лице. Катя смутилась: она впервые оказалась в мальчишеской компании. «Интересно, почему они выбрали именно меня, почему не позвали моих подруг?» - в мыслях сразу возник вопрос. На него она до сих пор не нашла ответа. Парни же начали за ней ухаживать: усадили за стол, налили чаю, поставили перед ней тарелочку с тортом…

На этих посиделках не было спиртного, и это было неудивительно. Когда-то, ещё в девятом классе, на День Победы мальчишки принесли вино. Довольные, они велели девчонкам нести бокалы. Одноклассницы поступили по-другому: на глазах изумлённых мальчишек вино было вылито в раковину на кухне, а желающие «найти истину в вине» были строго предупреждены: пока они учатся в школе, никакого алкоголя быть не должно. Десятый «Г» строго следовал этому табу.

Освоившись, Катя поинтересовалась, зачем всё-таки они её позвали. Мальчики сказали, что скоро придётся расстаться, что у каждого из них свои планы на дальнейшую жизнь и что она, эта жизнь, их всех разбросает в разные стороны. «Понятно, - сказала Катя, - а я-то причём?» И одноклассники наперебой стали объяснять ей, что она для них самый любимый друг, ведь недаром же они три года подряд выбирают её комсоргом класса. Перед тем как разойтись по домам, красивый Игорёша, хозяин квартиры, и подарил ей свою фотографию, а к ней прилагался листок прозрачной бумаги, на котором чёрной тушью будущий архитектор нарисовал египетские пирамиды, а под ними была надпись: «Катя, учи арабский». Все в классе знали, что Катя собирается поступать на филфак. А учительница английского языка советовала выбрать не филфак, а факультет иностранных языков. Наверное, поэтому Игорь написал про арабский.

… Жизнь действительно разбросала всех по разным городам и весям, но в студенческие каникулы, а иногда и на какие-то праздники бывший десятый «Г» собирался, как и раньше, у кого-нибудь на квартире. Теперь уже было вино: бывшие одноклассники и одноклассницы почувствовали себя взрослыми. Приезжал из Ленинграда и Игорь Брусилов. Он у родителей был единственным ребёнком, и они по нему очень скучали. А он скучал не только по ним. Ещё в девятом классе Игорь влюбился. Предметом его огромной любви стала Лена Косицкая. Эта девочка училась тогда в восьмом классе. Воспитывал их с сестрой один отец, который работал директором ресторана. Мать бросила и его, и дочерей давно, уехав куда-то на юга с новой любовью. Дом Косицких всегда был полной чашей. Отец Иван Семёнович благодаря своей должности прекрасно обеспечивал всю семью. Его дочери всегда были модно одеты и выглядели, как картинки. Особенно младшая – Лена. Её нельзя было назвать красавицей: была она невысокой и, как говорится, склонной к полноте. Но держалась девочка всегда несколько высокомерно, а на губах частенько застывала ироничная улыбка. Лена хорошо училась, ей легко давался французский язык (после школы она поступит в пединститут на факультет иностранных языков). А ещё эта избалованная отцом девочка ходила в школьную волейбольную секцию. Волейбол обожала и Катя, на тренировках она и познакомилась с Леной поближе. В детстве девочки жили в одном доме и, конечно, знали друг друга. Про то, что Игорь влюблён в Ленку, Катя узнала от неё самой. На очередной тренировке восьмиклассница показала всем волейболисткам записку от девятиклассника Игоря Брусилова. «Надо же, проводить меня хочет! Кавалер выискался! Портфельчик понесёт!» - на её губах играла немного презрительная улыбка победительницы. Кате стало очень обидно за Игоря. Он красивый и умный. Молчаливый, но с чувством юмора. Прекрасный спортсмен. По нему страдали многие одноклассницы. Почему же он выбрал эту заносчивую девчонку? Кате очень хотелось рассказать Игорю, как его записка была выставлена на всеобщее обозрение, но, конечно, она этого не сделала. Потом Ленка рассказывала, что Игорь постоянно за ней таскается, носит её портфель, подолгу ждёт под окнами, пока она не соизволит выйти на улицу.

А через полгода у неё появился новый поклонник – десятиклассник Борис. Игоря она отправила «в отставку», так она ему прямо и заявила. Конечно, он страдал, переживал, но, видимо, смирился.

Из десятого «Г» девятнадцать человек сразу после школы поступили в вузы. Каждый воплотил свою мечту. Кто-то учился в родном областном городе, а кто-то забрался очень далеко.

И вот у первокурсников наступили первые каникулы – в советские времена они были в феврале. Дружно сходили в школу на вечер встречи, а потом собрались в частном доме у одноклассницы. Было очень весело, не могли наговориться: каждому хотелось и о себе рассказать, и о других всё узнать. Выпили шампанского, парни вспоминали, как девчонки поступили со спиртным в тот далёкий День Победы. «А теперь, - смеялись они, - сами с нами пьёте!» Потом Катя обнаружила в соседней комнате двух плачущих одноклассниц, которые давно и крепко дружили. Причина их слёз оказалась банальной – безответная любовь. Оказывается, они обе любили Игоря Брусилова, который никогда их не замечал. На девчонок подействовало шампанское! Катя как могла их утешала, но слёзы лились рекой. Всем было понятно, что эта встреча вообще может оказаться последней… Кто знает, как распорядится судьба!

Да, больше одноклассники не виделись с ним, а вот Кате повезло больше. Она летала в Ленинград к сестре-студентке, когда училась на четвёртом курсе. Там удалось повидаться с Игорем и ещё одним одноклассником, выбравшим ленинградский вуз. Встреча была коротенькой: парни собирались домой на каникулы. Естественно, про Лену Катя с Игорем никогда не говорили. Но было понятно, что они не вместе.

Катя окончила учёбу и уехала в деревню отрабатывать положенные три года. В ноябре получила открытку с приглашением на свадьбу. Подписали её Игорь и Елена. Вот это поворот! Конечно, Катя поехала домой, но на первый день свадьбы опоздала. Второй свадебный день отмечался у Косицких дома. Всё было обставлено как всегда – по высшему разряду. Молодожёны казались очень довольными и счастливыми, особенно Игорь. Он не сводил влюблённых глаз со своей молодой жены. Да и она всё время старалась держать его за руку. Катя от души поздравила теперь уже семейную пару и вручила цветы и подарки. И ещё она была очень рада за Игоря, хотя немного удивляла происшедшая в Лене перемена. Что это с ней? Неужели полюбила? Неужели разглядела? Неужели оценила его любовь и верность? Очень хотелось в это верить!

Катя отработала в деревне один год из трёх, потому что вышла замуж. С мужем вернулись на свою малую родину. Случайно на улице встретила Лену, которая гуляла с маленьким сыном. Вскоре Игорь и Лена пришли в гости к Кате. Посидели недолго: молодых родителей ждал сынишка, которого надо было кормить.

Больше с Игорем никто из одноклассников, включая Катю, не виделся никогда. От подруги она узнала, что Игорь неожиданно уехал в Краснодарский край. Уехал один, без семьи. Оказывается, от позора и обиды. Он работал главным архитектором города, удачно складывалась его карьера. Зарплаты хватало, чтобы содержать семью. Бабушка и два дедушки рядом – чего не хватало?

В небольшом городке всё тайное довольно быстро становится явным: Лена ему изменила. Оставила ребёнка мужу и свекрови и, как когда-то это сделала её мать, ушла к другому. Игорь попросил родителей немного потерпеть: как только он устроится на новом месте, сразу же заберёт сына.

Продолжение этой истории Катя узнала через несколько лет. Встретила на улице Марию Ивановну – маму Игоря. Обнялись, и та спросила, есть ли у Кати дети. Когда узнала, что детей двое, удивилась: «А ты совсем не изменилась, такая же худенькая. А наших разнесло, что Игорёшу, что Лену! Да, у них тоже двое детей, Лена родила ещё девочку». Выяснилось, что Игорь с семьёй так и обосновался в Краснодарском крае, что работой своей очень доволен, детей очень любит. Вот только, призналась Мария Ивановна, выпивать стал. В это Кате не хотелось верить, она не могла представить пьющего Игорёшу, он был всегда подтянутым, спортивным. А тут характеристика сына из уст матери – разнесло, выпивает! Видимо, Мария Ивановна не предполагала, что Катя знает о Лениной измене, поэтому постаралась рассказать о семейной жизни только хорошее. Да и Катя не подала виду, что ей что-то об этом известно.

Кате и её одноклассникам было по пятьдесят два года, когда они узнали, что Игоря не стало. Он умер мгновенно от обширного инфаркта прямо на работе. Катя со школьной подругой, тоже когда-то влюблённой в Игоря Брусилова, решили навестить его маму. Купили сладости к чаю, фрукты… Идти было страшно, ведь Мария Ивановна совсем недавно потеряла мужа, а следом горячо любимого единственного сына.

И вот подруги в маленькой уютной квартирке сидят за столом и пьют чай из красивых нарядных чашек. На них со слезами на глазах смотрит совсем потухшая маленькая женщина, скорее уже старушка. Горе быстро сделало её такой. Вспоминали школьные годы, Игоря, каким он был тогда – красивым, уверенным в себе, подающим надежды. Смотрели фотографии. Действительно, узнать Игоря и Лену в этих солидных мужчине и женщине было очень сложно! С огромной любовью говорила Мария Ивановна о внуках, которых видела очень нечасто, и сетовала на то, что сейчас вообще неизвестно, увидит ли она их хоть когда-нибудь.

Кате вдруг на секунду показалось, что буквально вчера она была здесь, сидела за этим столом и пила чай с одноклассниками. А подарок – фотографию Игоря и его рисунок с египетскими пирамидами – она хранила до сих пор.

Боже, как быстро прошли годы! Какой короткой, оказывается, может быть жизнь! И как непросто складываются судьбы! Об этом думала Катя, возвращаясь домой. И ещё, конечно, она думала о самом красивом мальчике своего класса – Игоре Брусилове. Кажется, у него для счастья было всё: внешность, одни карие глаза, очень выразительные, чего стоили! Мужское обаяние, спортивная фигура, доброта. Да, он был единственным ребёнком в семье, но он никогда не был эгоистом. Родители очень правильно его воспитали. Но почему так печально сложилась его жизнь? Виновата любовь, которую он сам выбрал? Сколько страданий она принесла ему! Был ли он счастлив, чувствовал ли себя защищённым? Был ли у него тыл? Вопросов много, а ответов Катя не находила. Вот и подумала: «Не родись… красивым».