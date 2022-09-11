Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем

В субботу, десятого сентября, отгремела большая часть ярких, масштабных праздничных мероприятий по случаю 286-й годовщины Челябинска, горожан в этот день порадовали разнообразными культурными и спортивными событиями, концертами, финальным салютом, однако не обошлось и без ложки дегтя в бочке с медом.

Так, житель Челябинска поделился с агентством «Урал-пресс-информ» фотографиями из печально известного подземного перехода на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, напротив «Детского мира», который уже давно – как и его сосед на проспекте Ленина – 3-го Интернационала - снискал «славу» подземелья ужасов, подземелья кошмаров. Снимки и коротенькое видео, где два человека с большим трудом спускают по ступенькам инвалида в коляске, челябинец прислал около девяти вечера субботы, когда многочисленные горожане, в том числе с маленькими детьми, устремились на салют.

Надо сказать, что в день рождения столицы Южного Урала данный переход, несмотря на свое ужасное состояние, был крайне востребован, потому что находится в самом центре Челябинска, в непосредственной близости от площадок проведения культурно-развлекательных мероприятий. И чтобы попасть на празднование дня рождения родного города, челябинцы – без преувеличения – рисковали здоровьем, потому что данный переход совершенно не подготовили к торжественному событию, не обезопасили его хоть мало-мальски, не навели хоть какой-то порядок.

Понятно, что по планам, ранее озвученным главой Челябинска Натальей Котовой, это жуткое подземелье должны отремонтировать лишь до конца октября (ремонтные работы начались еще во второй половине июля, но, похоже, застопорились) – времени еще навалом, однако ступеньки, по которым люди ежедневно спускаются и поднимаются, к празднованию Дня города власти могли бы хоть как-то закрепить и убрать оттуда опасные предметы, торчащие вверх, - в потемках запросто можно запнуться и упасть.

На одном из фото, например, видно, как молодая мама, прилагая физические усилия, поднимала своих малышей на небезопасные ступеньки – семья словно преодолевала полосу препятствий.

Напомним, в настоящее время все подземные переходы в Челябинске перешли на обслуживание МБУ «Геоцентр». Городские власти заявили, что после ремонта все подземелья будут оборудованы камерами видеонаблюдения, чтобы предотвратить акты вандализма, - неизвестные художники очень любят творить в переходах, уродуя стены невразумительной мазней.