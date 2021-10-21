Непривитых сотрудников ЧелябГЭТ будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

Работники ООО «ЧелябГЭТ», которые не поставят прививку от коронавирусной инфекции в определенные главным санитарным врачом области сроки, будут отстранены от работы. Вернуться к исполнению своих должностных обязанностей они смогут только после вакцинации или предоставлении справки о медотводе. За период вынужденной безработицы зарплата им начисляться не будет.

Предупреждение об этом размещено в группе предприятия ВКонтакте.

На предприятии напомнили, что с восьмого октября 2021 года в регионе введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий работников (в том числе и для работников общественного транспорта). Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Первый компонент прививки необходимо поставить до 11 ноября 2021 года, второй компонент – до 11 декабря 2021 года.

«Работники, отказавшиеся от вакцинации, не прошедшие вакцинацию и не предоставившие сертификат о прохождении вакцинации, отстраняются от работа (до исполнения требования о вакцинации или на период эпиднеблагополучия. В период отстранения от работы зарплата не начисляется», - предупредили в ЧелябГЭТ.

Сотрудники, поставившие прививку, смогут получить премию в размере одной тысячи рублей. Но они должны успеть полностью вакцинироваться до 21 ноября (а между первой и второй дозой еще предстоит сделать перерыв в три недели), затем распечатать с портала Госуслуги сертификат о вакцинации и до 29 ноября предъявить его заведующей здравпунктом или начальнику маршрута. После этой даты все премии будут отменены.

«Действие приказа «О выплате единовременной премии за добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2» отменяется с 22.11.2021 года», - предупредили на предприятии.

На сайте размещено, что приказ директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева распространяется на всех сотрудников (видимо, не только на тех, кто выходит на линии и контактирует с пассажирами).

Напомним, ранее администрация Челябинска предупреждала, что в соответствии со статьей 76 ТК РФ, работник, не прошедший вакцинацию, отстраняется от работы до устранения причины, ставшей основанием для отстранения. При этом во время отстранения заработная плата не начисляется.

Исключения предусмотрены в отношении работников, имеющих медицинские противопоказания (медотвод выдает иммунологическая комиссия в поликлинике при наличии противопоказаний у пациента).

Руководители предприятий в Челябинске несут личную ответственность за исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса.