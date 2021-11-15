Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне

В Нязепетровске (Челябинская область) на торжественно открытой 29-го октября этого года набережной, появление которой на берегу городского пруда стало возможным благодаря победе в федеральном проекте «Родной берег», ночью 11-го ноября побывали вандалы.

О последствиях пребывания злоумышленников на новом объекте благоустройства, которого так долго ждали жители города, на своей странице в ВКонтакте рассказал глава Нязепетровского муниципального района Сергей Кравцов.

«Ночью вандалы разгромили новую набережную, которую так полюбили нязепетровцы. Направлено заявление в полицию, проводятся оперативные мероприятия», - написал чиновник, сопроводив пост снимками последствий «отдыха» вандалов.

Случившееся с набережной также активно обсуждается в группе «Подслушано Нязепетровск» в ВКонтакте – люди (ранее высказывавшие опасения, что объект благоустройства кто-нибудь может испортить) возмущены до глубины души. К слову, позднее в сообществе появилась информация, что злоумышленник был один, причем у молодого человека, испортившего труд других людей, даже есть защитник: в группе опубликован пост, в котором неизвестный (или неизвестная) просит нязепетровцев быть терпимее к чужим проступкам – «адвокат» вандала уже получает свою порцию «добрых» слов.

Есть и хорошая новость: в городе готовится к установке арт-объект «Нязя», изначально входивший в проект благоустройства набережной пруда. Как сообщает минстрой региона, арт-объект доставили (и на прошлой неделе установили) на берегу водоема со стороны Тверского микрорайона.

«Надпись «Нязя» будет стоять в воде напротив набережной на деревянном понтоне, заякоренном стальными тросами. Инсталляцию разместят на пруду, когда на его поверхности образуется крепкий ледяной покров», - сообщили в министерстве строительства Челябинской области.