15.11.2021
В Челябинске иномарка сбила пешехода на «островке безопасности» Комсомольского проспекта
15.11.2021
В Челябинской области сократилось почти на треть количество выявленных фальшивых купюр
15.11.2021
На региональных дорогах Челябинской области после снегопадов движение рабочее
15.11.2021
Южноуральцев приглашают на ЗОЖ-ужин
14.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября
14.11.2021
Прокуратура и СК организовали проверки по факту гибели двух мальчиков из Бредов
Новая набережная Нязепетровска: «нападение» вандалов и арт-объект на понтоне
06.07.2021
Вид на реку Миасс с новой набережной Челябинска может оказаться удручающим
18.06.2021
УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021