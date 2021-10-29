Жители Нязепетровска радуются новой набережной и волнуются за ее будущее

В Нязепетровске (Челябинская область) завершилось благоустройство городской набережной.

Об этом сообщает региональный минстрой, напоминая, что работы на берегу пруда проводились в рамках проекта «Родной берег», в 2020-м году ставшего одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жители муниципалитета в группе «Подслушано Нязяпетровск» в ВКонтакте активно обсуждают новую набережную. В основном реакция населения очень положительная – горожане благодарят причастных за этот замечательный подарок (правда, сокрушаются, что сделан он был поздней осенью, когда уже не за горами зима), однако есть и комментарии, в которых люди выражают беспокойство по поводу будущего общественного пространства: «лишь бы ничего не сломали, не изрисовали, не украли и не разбили». Также нязепетровцы отмечают, что проект благоустройства выглядел по-другому.

Жители Верхнего Уфалея также присоединились к обсуждению: по их мнению, набережная в Нязепетровске получилась гораздо красивее, чем в их городе.

Напомним, изначально Нязепетровск подал заявку на 75 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства набережной городского пруда. По итогам конкурса город получил грант в размере 50 миллионов рублей. Полученные из федерального бюджета средства освоены в полном объеме.