О травме на удаленке, работе на холоде и на крыше

На вопросы читателей агентства «Урал-пресс-информ» отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

- Работаю на удаленке и получил дома травму. Будет ли такая травма считаться производственной?

- Да, травма будет считаться производственной, так как на дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства (ст. 312.1 Трудового кодекса РФ).

Режим рабочего времени и отдыха при этом дистанционный работник может устанавливать по своему усмотрению, если этот вопрос не предусмотрен трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, коллективным договором или другим локальным нормативным актом.

Обеспечивать безопасные условия и охрану труда дистанционным работникам – это обязанность работодателя. В том числе, он обязан проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном ТК, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Кроме того, работодатель должен обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ознакомить дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.

- Я занимаюсь уборкой территории завода. Наступило холодное время года, работать без обогрева стало тяжело. Но когда я прошу разрешить мне перерывы для того, чтобы погреться, работодатель отказывает или вычитает это время из общей продолжительности моего рабочего времени, расценивая это как дополнительный отдых. Имеет ли он на это право?

- Работодатель обязан обеспечить для вас специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время (смотреть ст. 109 ТК РФ). Такие перерывы положены:

• работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях;

• грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах;

• другим работникам в необходимых случаях.

В местах обогрева необходимо поддерживать температуру 21 - 25 °C. При этом помещения должны быть оборудованы устройствами для обогрева, их температура должна быть 35-40°C.

Продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха на улице, но и от силы ветра. Порядок предоставления перерывов для обогрева и их длительность отражаются в локальных актах работодателя. Например, в Правилах внутреннего трудового распорядка.

Важно!

Работодателю необходимо оценивать риск воздействия на работников низких температур и для его снижения принимать меры, предусмотренные Методическими рекомендациями. К работе на холоде можно допускать только работников, не имеющих медицинских противопоказаний для такой работы. И помимо перерывов на обогрев работодатель обязан обеспечить их соответствующим климатическим условиям комплектом СИЗ.)

- Работодатель заставляет ремонтировать двускатную крышу примерно на уровне пятого этажа. Но у меня нет допуска на высотные работы! Это законно?

- Если у вас нет допуска к выполнению высотных работ, то вы не имеете права их выполнять, это нарушение. Если работодатель настаивает, отказывайтесь от выполнения таких работ, аргументируйте свой отказ требованиями охраны труда, обратитесь в профсоюзную организацию.

Существует порядок организации работ на высоте, которому должен следовать работодатель. Это – проведение оценки профессиональных рисков, утверждение перечня работ, выполняемых по наряду-допуску, обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, прохождение обязательных медосмотров.

Кроме того, работодателю необходимо назначить ответственных лиц, обеспечить средства коллективной и индивидуальной защиты, также оградить место выполнения работ.

Перед непосредственным допуском сотрудников к работе надо подготовить определенный пакет документов, выдать наряд-допуск тем, кто будет выполнять некоторые высотные работы.

От редакции

Уважаемые читатели, здесь могут быть и ваши вопросы, присылайте их на почтовый ящик maineditor@uralpress.ru с пометкой «Профсоюзному юристу».