Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины

В Челябинске общественники попросили оценить техническое состояние плотины Шершнёвского водохранилища. По их мнению, расширение улицы Худякова и, соответственно, увеличение автомобильного трафика даст дополнительную нагрузку на гидросооружение, что может привести к повреждению плотины и возникновению техногенных аварий. Обращение в ФГБВУ «Центррегионводхоз» и Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направила активистка фонда «Горожане», член рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды при Администрации г. Челябинска Надежда Вертяховская.

Представитель общественной организации напомнила, что Шершнёвский гидроузел был построен по проекту Ленинградского «Водоканалпроекта» и введён в эксплуатацию в начале 1965 года. Срок эксплуатации превышает 50 лет. При этом последние открытые данные о состоянии гидоросооружения были опубликованы 16 лет назад. В научной статье журнала «Вестник МГСУ» № 2 от 2006 года исследователи оценили состояние грунтовой плотины как «предельно допустимое» (3,24), а состояние водосливной плотины, здания ГЭС и насосной станции как «работоспособное» (2).

«Плотина как любой гидроузел - очень опасный объект. Существуют водосливная и грунтовая части плотины, у них разные прочностные характеристики. По первой части вопросов нет, а что касается грунтовой части возникает настороженность. Я, например, ремонтных работ на плотине не видела. Были ли они проведены, ведётся контроль или нет, неизвестно», - прокомментировала автор обращения.

Надежда Вертяховская также напомнила, что в 2017 году был закончен первый этап капитального ремонта Шершнёвский гидроузла, продолжить ремонтные работы должны были в 2021 году. Проект одобрила «Главгосэкспертиза России», подрядчиком выступила компания ООО «ЭКОТЕКТОР», а застройщиком - ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Эко-активисты просят представителей застройщика и надзорные службы сообщить, согласовывала ли с ними Администрация г. Челябинска возможность и допустимость увеличения динамической нагрузки на плотину, которая возникнет в результате расширения улицы Худякова.

Кроме того, общественники просят предоставить актуальную информацию о состоянии Шершнёвского гидроузла, а мнение руководителей и специалистов «Центррегионводхоза» и регионального Ростехнадзора обнародовать.

Напомним, что оценить техническое состояние плотины челябинцы попросили также губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Данное предложение вошло в список инициатив, которые выработали жители южноуральской столицы в ходе обсуждения проекта расширения улицы Худякова. Встреча была организована 23 апреля 2022 года Фондом развития гражданских институтов «Горожане». Также в числе предложений - введение запрета на расширение улицы Худякова и многоэтажную застройку территории, занятой СК «Полёт» и профилакторием «Солнечный».