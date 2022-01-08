Ограничение на движение общественного транспорта по М-5 в Челябинской области действует до 21 часа

В Челябинской области до вечера восьмого января будет действовать ограничение на движение общественного транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал», введенное утром седьмого января в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Введенное накануне ограничение на участке с 1548 по 1796 (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М5 «Урал» вновь продлено до 21:00 часов 08.01.2022 года», - сообщает управление ГИБДД Челябинской области.

Временные ограничения введены для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовых транспортных средств.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне по всей территории прошли небольшие осадки, преимущественно в виде снега, в горах до сильных. Выпало от 0,2 до 10 миллиметров осадков. На отдельных участках дорог наблюдалась гололедица.

Как сообщает миндортранса, утром снегопады продолжились в Ашинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Нязепетровском, Каслинском, Карабашском, Троицком районах, а также в Миассе и Копейске. В Верхнеуральске была метель. В Магнитогорске и Бредах - дождь.

Предстоящей ночью и днем девятого января возможен небольшой снег в отдельных районах. В Челябинске осадков не ожидается.