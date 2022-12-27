Они первыми приходят на помощь: спасатели отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 27 декабря, сотрудники и ветераны МЧС России отмечают свой профессиональный праздник - День спасателя Российской Федерации.

День спасателя отмечается в России с 1995 года по решению первого президента РФ Бориса Ельцина. Дата 27 декабря для проведения «Дня спасателя Российской Федерации» была выбрана не случайно. Именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Российские спасатели - достойный пример верности долгу, самоотверженности. Настоящие герои, рискуя собственной жизнью, готовы в любое время отправиться на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Они бесстрашно тушат пожары, спасают людей на воде и в горах, извлекают провалившихся под лед, выезжают на сложные техногенные катастрофы.

Что касается областной поисково-спасательной службы, то первоначально она входила в структуру МЧС России и состояла из двух отрядов в Челябинске и Златоусте, общей численностью 20 человек. Сегодня ПСС области стала «спецназом спасателей Южного Урала» - восемь отрядов, более 150 аттестованных высококвалифицированных спасателей, осуществляющих работы в самых сложных ситуациях.

«Ежегодно ведется огромный объем работы по подготовке и повышению квалификации личного состава - в состав ПСС области входит свой Центр подготовки спасателей. Тренировки, сборы и опыт проведённых поисковых, спасательных и аварийных работ позволяет оперативно и эффективно оказывать помощь людям, попавшим в беду в любой точке области», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

С момента создания областными спасателями выполнено более 50 тысяч выездов на ликвидацию последствий ЧП природного и техногенного характера, в ходе которых спасено более 14 тысяч человек.

На счету спасателей ПСС Челябинской области поисковые, аварийно спасательные работы как на территории Челябинской области, так и за её пределами. Высокие профессиональные качества спасателей Южного Урала были востребованы при ликвидации таких крупных ЧС как: катастрофическое наводнение в Курганской области (1994 год), землетрясение в Нефтегорске (1995 год), крушение состава на ж/д в Магнитогорске (2001 год), ликвидация последствий обрушений на цементном заводе (поселок Первомайский) и металлургическом комбинате в Магнитогорске (2006 год), газоспасательные работы при утечке брома на ж/д станции Челябинск (2011 год), поиск и спасение пострадавших в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске (2018 году) и многие другие.

За мужество и героизм, проявленные при проведении поисково-спасательных работ 23 спасателя Поисково-спасательной службы Челябинской области награждены Государственными и ведомственными наградами. Пять сотрудников удостоены почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

С 12 марта 1999 года и по настоящий момент начальником службы является Заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель I класса Игорь Шалковский.

В этом году праздничная программа поисково-спасательной службы Челябинской области, помимо традиционного награждения спасателей, за проявленное мужество и героизм при ликвидации последствий ЧС включает ещё одно масштабное событие. 28 декабря состоится открытие нового здания Троицкого отряда областной ПСС, строительство которого было завершено при поддержке губернатора области Алексея Текслера. Кроме того, все восемь отрядов получат комплекты нового снаряжения и комплекты гидравлического аварийно-спасательного инструмента.