Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию cобытий седьмого международного фестиваля искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске

Компания «Ростелеком», ведущий цифровой провайдер страны, предоставляет высокоскоростной интернет для прямых трансляций с выступлений музыкантов, художников, танцоров, фотографов и дизайнеров одежды на фестивале «МАЧФЕСТ», который пройдет с 26-го по 28-е ноября в Челябинске.

Изображение по оптическим каналам связи компании будет передаваться с площадки Radiozavod, расположенной по адресу: улица Витебская, 4.

В рамках фестиваля пройдет выставка инсталляций и арт-объектов «Отражение», где мастера продемонстрируют уникальный арт-объект «Ростелекома», созданный на основе демонтированных уличных проводов проекта «Чистое небо».

На другой локации «МАЧФЕСТА» − фуд-корте «Белый рынок» − гости смогут увидеть эксклюзивный киноконтент из видеосервиса Wink от «Ростелекома»: документальные фильмы «Кусама: Бесконечные миры», «Маржела: Своими словами», «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства», а также получить приятные бонусы от провайдера.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что компания инвестирует собственные средства не только в развитие оптической инфраструктуры Челябинской области, но и старается преобразить город, в котором работает.

«Например, многие знают о граффити с цифровым Давидом на здании «Ростелекома», которое вызвало живой отклик челябинцев и даже мэра Флоренции. Демонтированные специалистами уличные провода благодаря новому воплощению на фестивале «МАЧФЕСТ» обретут вторую жизнь и тоже станут предметом искусства. Отмечу, в рамках масштабного проекта «Чистое небо» мы перенесли с улиц города в канализацию более 500 километров кабеля сторонних операторов связи», - рассказал Михаил Сергеев.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», на фестивале также состоится экспозиция работ уральских художников Random 3.0, фотовыставка «Четвертое измерение», а также Fashion Show Prizma, танцевальный перфоманс от Deep Vision, традиционный «Слепой концерт» и мультимедийное лазерное шоу FoMO от Студии визуальных решений.

У тех, кто останется дома и не сможет посетить «МАЧФЕСТ», будет возможность увидеть трансляцию выступлений на сайте, Youtube-канале и в официальных группах фестиваля Вконтакте, Facebook и Instagram.