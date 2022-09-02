Осень с восточным колоритом: Wink представляет главные премьеры сентября

В премьерной афише Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») на сентябрь чувствуется тонкий восточный аромат. Зубодробительный китайский боевик, новогодняя казахстанская комедия, новая южнокорейская дорама, а также фильмы и сериалы из других стран - отличный повод расширить кругозор и заодно лучше понять восточные традиции.

Российская военно-морская комедия «Нахимовцы» (12+) рассказывает о двух близнецах-братьях (их сыграли реальные близнецы — Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что и они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию. Выпутаться из передряг им поможет только родное училище и взрослые моряки в исполнении Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина. Понаблюдать за судьбой нахимовцев можно будет в Wink с восьмого сентября.

«Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. Начало 1950-х — Китай, опасаясь приближения американских войск, вступает в корейскую войну. Здесь тоже в центре истории два брата (только не близнецы), которые становятся участниками одного из ключевых эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Сюжет второго фильма завязан на сражении за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин. «Битва на озере» стала лидером за всю историю китайского кинопроката, собрав 900 миллионов долларов (при бюджете 200 миллионов долларов).

«Папа поневоле» (6+) — семейная новогодняя комедия, снятая в Казахстане. И это свежий взгляд на самый любимый праздник. Главный герой 31 декабря пытается скрыться от полиции и случайно оказывается в квартире с двумя шустрыми ребятами. Они именно в этот момент загадали желание, чтобы в их семье появился папа. Хочешь не хочешь, а новогоднее чудо должно сбыться. Смотреть за приключениями папы поневоле и его новообретенными детьми можно с 15 сентября.

Тему семейного кино продолжает мультфильм «Пёс-самурай и город кошек» (6+). Комедийная анимационная лента показывает путь к славе бравого пса Хэнка. Его стремление стать великим воином-самураем до поры до времени в городе кошек никто не воспринимает всерьез. Но однажды городу грозит исчезновение в результате нападения пушистых ниндзя, и вся надежда только на Хэнка. Псу в самые короткие сроки предстоит овладеть боевыми искусствами. Кто победит в великой битве зрители смогут узнать, начиная с 15 сентября.

Премьера российского кинофильма «Огород» (18+) только что состоялась на Московском международном кинофестивале, и его очень тепло приняли зрители, в том числе благодаря участию звезд советского кино. Две сестры живут обычной жизнью далеко от Москвы. Старшую сестру Зою играет Валентина Теличкина, младшую Эллу — Ольга Лапшина. У Зои большая сердечная радость — роман в санатории для сердечников (дебют в кино курского артиста Юрия Кутафина). Но главным героем фильма режиссера из Брянска Ларисы Садиловой стала провинция — добрая и смешная, но совсем не идеализированная. В других ролях — Раиса Рязанова, Мария Семенова, Анна Денежкина. «Огород» будет доступен в Wink c 22 сентября.

Ярким контрастом к доброму российскому кино станет британская криминальная драма «Беспредельщики» (18+), которую можно посмотреть в Wink с той же даты — 22 сентября. В 1960-е эмигранты-киприоты азартно спускали на покер в лондонском клубе «Беспредельщики» все свои заработки. Три приятеля из-за неосторожного поступка становятся мишенью безжалостного «коллектора» Уилларда Греба (Винни Джонс). Конечно же, в истории не обошлось без красотки (на нее запал один из приятелей), которая сорвала крупный куш.

Повторный кинопрокат летом 2022 года снова вернул интерес к легендарному немецкому фильму 1997 года «Достучаться до небес» (18+), а уже с 1 сентября его можно будет посмотреть в Wink. Смертельный диагноз сводит в одной больничной палате две абсолютные противоположности — тихоню Руди (Ян Йозеф Лиферс) и разгильдяя Мартина (Тиль Швайгер). Учитывая неутешительные прогнозы, они решают оторваться по полной — угнать машину с деньгами, отправиться на море, напиться текилы… А скоро в Wink появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» — в правильном переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).

16-серийный корейский сериал «Единственный» (16+) внезапно объединил в хосписе трех неизлечимо больных женщин. За короткий оставшийся срок они решают избавиться от одного плохого человека. Но рядом с криминалом найдется место и романтике: появится тот самый единственный, встречи с которым стоило ждать всю жизнь. В лучших корейских традициях в детективной мелодраме — красивые актеры, стильные интерьеры и идеальные пейзажи. И, конечно, притягательный национальный колорит.

Наконец, в сентябре состоятся премьеры долгожданных сериалов. 2 сентября в Wink откроется нашумевший медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» (18+), события которого разворачиваются в Калмыкии 1988 года. 9 сентября стартует молодежная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая» (18+). 10 сентября станут доступны первые серии мистического приморского детектива «Русалки» (16+). А многочисленные поклонники с нетерпением ждут 15 сентября, чтобы приступить к просмотру пятого сезона сериала «Рассказ служанки» (18+, по подписке more.tv).

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.