Отопление в Челябинске подключили, однако часть УК отказалась от своих жильцов

Во все социальные объекты и почти во все дома Челябинска пришло тепло. Однако жителям некоторых домов не повезло – от их домов отказались управляющие компании. Глава Челябинска Наталья Котова попросила взять ситуацию на особый контроль.

Как сообщил сегодня, третьего октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Александр Астахов, все социальные объекты подключены на сто процентов. Есть несколько десятков домов, которые до сих пор остаются без отопления.

«Поступали обращения от жителей об отсутствии тепла, по этим заявкам управляющие компании и ресурсоснабжающие организации работали. Работы по улице Румянцева продолжаются», - сказал Астахов.

«Есть дома, от которых отказались управляющие компании. Я прошу держать ситуацию на контроле», - дала поручение глава города Наталья Котова.