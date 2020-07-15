Памятнику Ленина в Челябинске -95 лет

Сегодня, 15 июля, исполняется 95 лет с момента открытия первого памятника Ленину в Челябинске. Он был установлен на Алом поле в 1925 году и оказался одним из первых на Урале.

На его сооружение челябинцы собирали добровольные пожертвования в 1924 и 1925 годах. Так, профсоюз железнодорожников станции Челябинск из 2300 человек внес полдневный заработок,, завод имени Колющенко перечислил 200 рублей. А в общей сложности набралось свыше 15 тысяч рублей.

Памятник строили по проекту челябинского библиотечного работника Николая Чекасина. Его «мавзолейный» вариант победил в конкурсе, оставив в стороне предложения профессиональных архитекторов, в том числе Льва Руднева - будущего зодчего МГУ, Академии имени Фрунзе, Дворца науки и культуры в Варшаве.

Ко дню закладки первого камня был разработан особый траурный церемониал:: «В 4 часа 30 минут вечера городского времени всем предприятиям, имеющим гудки, дать тревожные сигналы для сбора. В 5 часов 40 минут (не раньше и не позже) все воинские части, организации и граждане прибывают на место закладки памятника. В 6 часов вечера (ровно), приурочивая к моменту опускания тела товарища Ленина в склеп, будет произведена закладка памятника».

В 1924 году на Алое поле завезли глыбы серого гранита, добытые в каменоломнях на месте нынешнего парка имени Гагарина. Блоки вырубали в специально построенном тепляке лучшие каменотесы области.

За ударный труд они были премированы кумачовыми рубахами, в которых и пришли на открытие 15 июля 1925 года.

Это мероприятие прошло в самой торжественной обстановке: «С раннего утра со всех концов города потянулись стройными рядами рабочие и служащие к полю имени Ленина. Панели заполнялись неорганизованной публикой. Первый раз на торжество прибыли рабочие — краснознаменцы копей. 10–12-тысячная масса заполняла площадку перед вновь выстроенным памятником В. И. Ленину. Рельефно выделялись на первом плане рабочие — строители памятника, одетые в красные рубашки. Знамена, флаги, плакаты ярко-красным пламенем колыхались над морем голов. (…) Быстро слетает скрывавшая бюст материя. Все взоры устремлены на открывшегося чугунного Ленина. Угрюмый, сосредоточенный взор, устремленный прямо на массу, создает впечатление, что Ильич вот-вот разразится речью, будет опять снова учить нас», - писала «Советская правда».

Подробнее об этой истории можно прочитать на сайте музея, в разделе «Научные публикации»

Сайт музея