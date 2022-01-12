Парадоксы Челябинска; пятидневка для снежных куч

Жители Челябинска и, в частности, автомобилисты обратили внимание, что с начала снегопадов в городе на проезжей части остаются огромные кучи невывезенного снега. Как сообщили в администрации города, согласно муниципальному контракту снежные валы подрядчик обязан вывезти в течение пяти суток.

В мэрии посоветовали звонить диспетчеру дорожного хозяйства города по телефону 8-951-771-73-25, если есть претензии к дорожникам. А еще приложить фото снежных валов.

При прошлом градоначальнике родилось выражение «тефтелевы кучи», поначалу оно стало забываться с приходом на эту должность Натальи Котовой. Сейчас снова снежными кучами завален весь город. Подрядчики убирают снег с дорог и оставляют его на обочинах. Такая ситуация на Комсомольском проспекте, улице Эльтонской, Кирова, Труда, Красной, Цвиллинга.

«По тротуару невозможно пройти, снежными кучами все завалено», - пожаловалась жительница города Наталья.

«Я хотел в центре города подъехать к торговому комплексу, там есть парковка, но не смог. Она была завалена снегом, который дорожники убрали с дороги», - рассказал автомобилист Владимир.

Есть и другая проблема, связанная с работой дорожных служб. Снегоуборочную технику они выводят на дороги не ночью, как рапортуют чиновники, а в час пик. Зачастую она наполовину перегораживает проезжую часть. Автомобилистам приходится ее объезжать по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения. Это фиксируют камеры видеофиксации и они «попадают» на штраф.

«Две полосы из трех дорожники могут перекрывать, потому что технике иначе не развернуться. Кроме того, они устанавливают знаки о том, что идут работы. Они указывают, как объезжать технику. В каждом конкретном случае инспектор будет разбираться, а было ли нарушение со стороны водителя. Если камера нарушение зафиксировала, его можно обжаловать. Нужно будет обратиться к нам, написать заявление, сообщить о том, что объезжали дорожную технику. Специалист посмотрит по камерам. Если действительно так было, то штраф будет отменен», - отметили в ГИБДД.

Интересно, неужели инспектор сразу не может посмотреть по камерам дорожную ситуацию – перед тем, как выписывать штраф, или это фишка такая челябинская для автомобилистов, чтобы они каждый раз заявление в ГИБДД писали, когда дорожную технику объезжают.

Напомним, в Челябинске за плохую уборку дорог в новогодние праздники подрядчикам выписали 21 предписание. Нарекания со стороны городских властей вызвало несвоевременное устранение наледи на проезжей части, тротуарах, пешеходных переходах и остановках. А вот как же быть со снежными кучами?