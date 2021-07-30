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30.07.2021

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30.07.2021

В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты
семейные ценности
Общество
30.07.2021 12:52
Фото: Валерий Иванов

Партнёр по танцам

Ей в этом году исполнилось восемьдесят шесть. В таком возрасте женщин часто называют бабушками-старушками. Но это не о ней. Ведь она стройна, подтянута, до сих пор занимается йогой. Как-то встретились на улице, и она начала агитировать меня (автор этих строк на двадцать лет моложе возрастной спортсменки) в свою секцию, я засмеялась и сказала, что мне уже не очень хочется стоять на голове…

- А вы, надеюсь, этого не делаете? - спросила я.

- Делаю, только со страховкой! Кто-то должен на всякий случай стоять рядом.

У неё поэтическое имя - Лира. Его дали ей любящие родители, которые по тем далёким временам (30-е годы) были очень и очень образованными людьми. Мама после медучилища работала акушеркой в роддоме, а потом получила высшее педагогическое образование и стала преподавать в школе немецкий язык. Отец тоже был связан с педагогикой: вёл на заводе спецкурсы для молодых рабочих. Лира пошла по их стопам. Закончив пединститут, пришла работать в школу учителем химии. Ребята с удовольствием ходили на уроки молодой учительницы. На них всегда было интересно. Подготовка к урокам занимала немало времени, это сегодня любому учителю благодать: буквально всё можно найти в интернете, всё что угодно можно показать на экране, любой опыт. А тогда… Тогда приходилось штудировать разную литературу, чтобы урок прошёл без сучка и задоринки.

А личная жизнь? А где взять время на неё? Уже хотелось иметь семью, детей! Чтобы познакомиться с будущими мужьями, молодые учительницы выкраивали свободные минутки и бегали на танцы во Дворец культуры. Лира не оставалась без мужского внимания, её охотно приглашали парни. Она всем подходила по росту, потому что была невысокой. А большие карие глаза и стройная фигурка тоже делали своё дело… Любой наряд (хоть и очень скромный по тем временам) был ей к лицу! Но домой она всегда возвращалась с подругами, без провожатых!

И вот однажды к молодой учительнице подошёл очень взрослый, как ей показалось, и серьёзный мужчина, пригласил на танец. Потом выяснится, что он старше Лиры всего на два года. Высокий, крепкий и… далеко не красавец. Во время танца познакомились:

- Вадим. Работаю мастером на экскаваторо-вагоноремонтном заводе.

- А я Лира. Учительница химии.

- Ух ты, имя-то какое! Вам бы с таким именем литературу преподавать! – заметил Вадим. А Лире почему-то стало смешно и весело.

Весь вечер они танцевали только друг с другом, а после он напросился проводить до дому. А потом стал встречать её после работы: у Лиры была вторая школьная смена. С ним было легко и интересно. Делились новостями, мыслями, рассказывали друг другу смешные истории: она из школьной жизни, а он - из заводской. Примерно через полгода Вадим пришёл к школе в новом костюме и с букетом цветов. Вид у него был очень торжественный. Он и раньше время от времени делал девушке с поэтическим именем разные подарки, в том числе цветы. Но на этот раз букет предназначался не ей.

- Сейчас мы пойдём к тебе, ты познакомишь меня со своей мамой,- решительно заявил Вадим. - Надеюсь, ты не против?

- Конечно, пойдём, чайку заодно попьёшь! - с готовностью откликнулась Лира. - Мама будет только рада. Она уже давно интересуется, почему я стала так поздно возвращаться из школы! А я отшучиваюсь, правда, сказала вскользь, что у меня появился друг. Но больше ничего я ей не рассказывала! Например, про наши поцелуи!

 Мария Николаевна встретила гостя очень радушно:

- Давай, дочка, знакомь с молодым человеком!

И дочка выпалила:

- Это Вадим - мой партнёр по танцам!

Партнёр по танцам оказался человеком не робкого десятка: он вручил Марии Николаевне цветы и тут же бухнул, обращаясь непосредственно к ней:

- Я люблю Вашу дочь и прошу её руки! Обещаю сделать её счастливой! Верьте мне! Мария Николаевна, отдаёте мне дочь? Лира, ты согласна выйти за меня замуж?

Мать и дочь растерялись. К такому повороту событий они обе не были готовы. Мария Николаевна нашлась первой:

- Ну что, молодёжь, давайте чай пить и разговаривать.

За чаем было решено подать заявление (Лира дала своё согласие, мама поддержала дочку) и в положенное время сыграть свадьбу. Гость ушёл, а будущая невеста обратилась к маме:

- Мамочка, а ведь он некрасивый! Мне все подруги об этом говорят!

- С лица воду не пить, дочь! Разве в красоте дело? Мне он показался очень надёжным и ответственным, а главное видно, как он тебя любит! Не сомневайся в нём! Да и пора тебе уже семьёй обзаводиться!

Это было почти пятьдесят лет назад. Вместе Лира и Вадим прожили долгую и очень счастливую жизнь, но пять лет назад жена проводила мужа в последний путь. Сильного, крепкого, очень работящего мужчину подвело сердце. Врачи не сумели спасти. Сына вырастить он успел, а внук-подросток мог бы ещё многому научиться у своего деда.

- Знаешь,- делилась со мной сокровенным моя бывшая коллега по вечерней школе,- я только сейчас начинаю понимать, что всю жизнь прожила с Вадимом Николаевичем как за каменной стеной. Он всегда был главой семьи, он всё умел! Он во всём помогал, он слова грубого ни разу мне не сказал! А как любила его моя мама, я её даже ревновала к нему, сыновей не все матери так любят! И он всю жизнь относился к ней, как к родной. Такое не часто встретишь! Но самое главное, что он был со мной рядом в очень сложное для меня время. Ты же знаешь, Томушка, как неудачно мне сделали операцию!

Да, я знала, к тому же следы от неё остались на её лице на всю жизнь. Оперировали ухо, задели лицевой нерв! А случилось это, когда сынишке Лиры Сергеевны и Вадима Николаевича было всего три годика.

- Я стыдилась своего лица, жить не хотелось, а ведь я была ещё молодой! Но муж сказал, что ему такое моё лицо ещё больше нравится.

 - Подумаешь,- не раз говорил он мне,- один прекрасный глаз стал немного больше другого не менее прекрасного глаза! И ротик тоже красивый, теперь у тебя появилась немного ироничная улыбка! Лично мне всё нравится!

И как- то после таких его слов и утешений мне становилось легче. Жизнь пошла своим чередом.  Всё мы делали вместе, но первой скрипкой всегда был Вадим. Приобрели участок под огород, так он построил своими руками уютный маленький домик, мы же с сыном при строительстве были только на подхвате. Я ведь до сих пор постоянно в саду, но выполняю только посильную работу - сын, невестка и внук не дают мне «упахиваться».  Без любимого мужа мне очень плохо, но я стараюсь не унывать. Сколько ещё мне отпущено - не знаю. А вокруг столько интересного! Хочется мир посмотреть и внуку его показать! Ты же знаешь, мы много путешествуем, а вот вмешался этот вирус проклятый, и из-за него второй год сидим дома.

Сидим дома – это не для оптимистки и энтузиастки Лиры Сергеевны. Она плавает в бассейне, занимается в секциях йоги и скандинавской ходьбы. Да ещё берёт призовые места в районных соревнованиях среди тех, кому за… Быстрее всех ровесниц - своих спортивных соперниц - ходит, ловко и, главное, правильно размахивая специальными палками для ходьбы. Вообще она всегда в движении, а движение, как известно, жизнь. А ещё она занимается репетиторством, правда, денег за него принципиально не берёт. Помогает детям и внукам подруг и знакомых подготовиться к экзаменам по очень сложному предмету, который знает как свои пять пальцев. 

Я смотрю на эту милую маленькую женщину и восхищаюсь ею. Вот с кого надо «делать жизнь»! А не с тех, которые почему-то становятся героями телевизионных передач - пошлых и тупых по своей сути. Одна «Давай поженимся» чего стоит! В моей же истории в отличие от отношений экранных «женихов» и «невест» всё настоящее: любовь, семейные ценности…

Лира Сергеевна и Вадим Николаевич создали семейный союз на всю жизнь, через года пронесли любовь, верность и уважение друг к другу! А сейчас в памяти жены живёт светлый образ мужа – любимого партнёра по танцам и не только…

Дорогой читатель, я желаю тебе таких же высоких чувств и отношений, как у героев этой житейской истории!

  

      

Автор: Тамара Николаева
семейные ценности
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Большинство челябинцев считают домашнее насилие серьезной проблемой

29.07.2021 11:21

Пандусы через железнодорожный мост в Челябинске не приспособлены для инвалидов

29.07.2021 11:16

В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку

29.07.2021 11:02

В школах Челябинской области введут уроки по экологии

29.07.2021 10:02

Челябинцев просят сообщать об открытых колодцах и кражах люков

29.07.2021 10:02

О строительстве нового храма в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

29.07.2021 10:00

В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы

29.07.2021 09:48

В Копейске ребенок утонул в ванной

29.07.2021 09:15

В четверг в Челябинской области без осадков

29.07.2021 08:28

Челябинец помог мужской сборной России по баскетболу завоевать «серебро» на Олимпиаде в Токио

28.07.2021 18:48

Челябинские медики получили новые скорые с передовым оборудованием

28.07.2021 18:20

Анонсы событий и мероприятий на 29 июля

28.07.2021 18:18

На озере Зюраткуль опрокинулась металлическая лодка с рыбаками

28.07.2021 17:43

В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

28.07.2021 16:59

Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело против мужчины, избившего пенсионера

28.07.2021 16:32

Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом

28.07.2021 16:25

Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория

28.07.2021 16:16

В Челябинской области осудили иностранца, который продавал наркотики за биткоины

28.07.2021 16:04

«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области

28.07.2021 15:58

Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма

28.07.2021 15:58

Наталья Котова подвела итоги осмотра объектов благоустройства Челябинска

28.07.2021 15:26

В Челябинске иномарка перевернулась, врезавшись в тросовое ограждение

28.07.2021 15:13

Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор

28.07.2021 15:04

В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор

28.07.2021 14:58

Много вопросов и претензий: что будет со сквером на Тополиной аллее

28.07.2021 14:41

Грузчик челябинского аэропорта обокрал пассажирку, чтобы сделать подарок любимой

28.07.2021 14:29

Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается

28.07.2021 14:26

Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера

28.07.2021 13:55

В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области

28.07.2021 13:09

В Магнитогорске членов ОПГ осудили за пытки соучастников

28.07.2021 13:03

Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ

28.07.2021 12:44

Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом

28.07.2021 12:21

Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию

28.07.2021 12:19

Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи

28.07.2021 12:10

Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки

28.07.2021 11:54

Приставам Челябинска пришлось вызывать силовую поддержку, чтобы задержать должника

28.07.2021 11:50

Промышленники, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», провели мастер-класс

28.07.2021 11:45

В Златоусте вынесли приговор мужчине, убившему многодетную мать 23 года назад

28.07.2021 11:38

В Челябинске временно ограничат движение по Комсомольскому проспекту

28.07.2021 11:32

Прокуратура Челябинска выявила нарушения в водоснабжении поселка Петровский

28.07.2021 11:26

Адвокат главы регионального ПФР подал жалобу на его арест

28.07.2021 11:08

Мстительный челябинец пойдет под суд за распространение интимных фото экс-жены

28.07.2021 11:02

В поселке Западном ОМОН уничтожил боевые снаряды времен Великой Отечественной

28.07.2021 10:48

Очередной объект проекта БКАД не прошел проверку экспертов народного фронта

28.07.2021 10:41

В Челябинской области отмечается устойчивый рост ввода жилья

28.07.2021 10:29

В Ашинском районе водитель из Тольятти погиб в аварии с лесовозом

28.07.2021 10:23

В нацпарке «Таганай» возле «Гремучего ключа» собрали 168 мешков мусора

28.07.2021 10:18

Челябинский баскетболист поборется за медаль Олимпийских игр

28.07.2021 10:04

В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал