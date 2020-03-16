Перевозчикам в Челябинской области рекомендуют проводить дезинфекцию автобусов, но нарушителей наказывать не будут

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области разослало рекомендации перевозчикам в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Перевозчикам рекомендовано проведение профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров.

Водители, у которых в ходе предрейсового осмотра выявлены температура, насморк, кашель, не должны допускаться к работе.

Работодатели обязаны обеспечить водителей дезсредствами, кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками и медицинскими масками (с учетом их замены один раз в три часа).

После окончания смены (но не менее двух раз в сутки) нужно проводить проветривание, влажную уборку и дезинфекцию транспортных средств (протирка дезинфицирующими растворами ручек, поручней, подлокотников, ремней безопасности и так далее).

Пока в регионе не предусмотрены меры ответственности для тех, кто не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора. Власти надеются на гражданскую ответственность каждого перевозчика и водителя.