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11.06.2021

Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Магнитогорске
Хаб СБЕР ЕАПТЕКА
Денис Чугунов
Сбер
Сергей Бердников
Игорь Фетисов
Общество
11.06.2021 13:36

Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Магнитогорске

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла аптеку-хаб в Магнитогорске. В хабе представлено более 12 тысяч лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения до 18 000 наименований.

Как сообщает пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ, на торжественном открытии хаба присутствовали: глава города Магнитогорска Сергей Бердников, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов и директор Уральского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Оксана Акыева.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Магнитогорска станет доступен широкий ассортимент товаров для здоровья. Кроме лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, за исключением тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом.

СБЕР ЕАПТЕКА планирует активное развитие в регионе. Всего в Челябинской области в течение 2021-2022 гг. будут открыты еще пять хабов СБЕР ЕАПТЕКИ и около 300 пунктов самовывоза, в том числе в городах с населением 10 000 человек. Также до конца 2022 года в Магнитогорске заказы можно будет забрать из 50 партнерских аптек.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Магнитогорске – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Воронеже, Астрахани, Волгограде, Калуге, Самаре, Пскове, Кемерово, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, Орле, Уфе, Курске и Йошкар-Оле. В 2020 году – Казани.

Свою работу в Магнитогорске СБЕР ЕАПТЕКА начала с благотворительной акции. Компания передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных «Центра охраны материнства и детства г. Магнитогорск».

«Мы видим большие перспективы для развития в Челябинской области. Уже на начальном этапе работы СБЕР ЕАПТЕКИ в Магнитогорске жителям станет доступен широкий ассортимент современных препаратов, в том числе редких, а со временем их список будет расширяться. С развитием системы логистики возможность делать заказы в СБЕР ЕАПТЕКЕ появится и у жителей других городов региона. Мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать развитию цифровой медицины в России, и помогаем заботиться о здоровье людям по всей стране», - отметил Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

 «Мы реализуем разные проекты в городе, и открытие хаба по продаже и доставке медикаментов – еще одно направление, которое будем развивать совместно со Сбером, - рассказал Сергей Бердников, глава города Магнитогорска. - У человека всегда будет выбор: традиционная аптека, или пункт выдачи лекарств с услугой доставки. Думаю, наши жители скажут свое мнение и проголосуют за то, что им удобнее. Считаю, это очень перспективное направление, тем более, проекты, за которые берётся Сбер, всегда получаются и реализовываются.

Огромное спасибо и нашей региональной власти, губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру. При его участии мы расширяем контакты со Сбером. Компания сегодня очень плотно работает с областью, развивает цифровые технологии в регионе.
Для нашего города и в целом для Челябинской области такие аптеки – прорывной проект. Уверен, что это очень удобно. Есть возможность никуда не выходить из дома, особенно для тех, кто не может себе позволить это по ряду причин. Кроме того, номенклатура фактически в разы больше, чем в одной отдельно взятой аптеке. Иногда приходится обойти несколько пунктов, чтобы купить разные лекарства, и здесь эта проблема будет тоже решена. Думаю, также будет адекватная ценовая политика, потому что это крупная компания и отслеживает механизмы формирования цен, чтобы быть конкурентными на рынке таких услуг. А мы, как потребители, будем только в выигрыше. И, конечно, такие аптеки – это про удобно. Чтобы заказать и оплатить лекарства, не нужно никуда ходить, достаточно смартфона».

Как отметил Игорь Фетисов, открытие хаба – это первый шаг в реализации соглашения о сотрудничестве в сфере цифрового здравоохранения, подписанного на днях на Санкт-Петербургском международном экономическом  форуме Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец. «Челябинская область имеет положительный опыт сотрудничества со Сбером в рамках внедрения сервиса с использованием телемедицинских технологий, а также голосового заполнения протоколов в рентгенологическом отделении Voice2Med, который снизил на 20% среднее время заполнения протокола врачом и позволил тем самым увеличить количество приемов. Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество, направленное на повышение качества жизни населения за счет внедрения новых удобных цифровых решений и сервисов», - добавил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

«Жители Магнитогорска получили возможность заказывать лекарственные препараты на дом. Это особенно удобно для пожилых людей и людей с особенностями здоровья, а также для родителей с маленькими детьми – иногда просто невозможно дойти даже до ближайшего аптечного пункта. Мы нашли выход из таких ситуаций. Доступность медицинской помощи благодаря современным технологиям значительно выросла: теперь можно получить консультацию врача через сервис СберЗдоровье и заказать лекарства на дом в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Уверен, что услуга доставки будет востребована у жителей Магнитогорска, а позже – у остальных южноуральцев», - рассказал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк.

Аптека-хаб в Магнитогорске располагается на ул. Завенягина, 4Г, поблизости от арены «Металлург» и Свято-Вознесенского собора. Площадь хаба 433,6 кв. м, из них 18,9 кв. м занимает торговый зал и 293 кв. м отведено под хранение товаров. В хабе семнадцать сотрудников: заведующая, региональный представитель, три фармацевта, восемь комплектовщиков и четыре курьера. Хаб рассчитан на обработку около 500 заказов в день. Заказы курьеры доставляют на автомобилях.

ФОТО: администрация Магнитогорска

Хаб СБЕР ЕАПТЕКА
Денис Чугунов
Сбер
Сергей Бердников
Игорь Фетисов
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09.06.2021 16:50

В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря

09.06.2021 16:38

Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет

09.06.2021 16:30

Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров

09.06.2021 15:50

Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика

09.06.2021 15:37

Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО

09.06.2021 15:09

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера

09.06.2021 14:52

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю

09.06.2021 14:16

10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

09.06.2021 14:07

ММК: курс на энергосбережение

09.06.2021 14:02

ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах

09.06.2021 13:50

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%

09.06.2021 13:35

В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов

09.06.2021 13:12

Определена плата за использование земельных участков Челябинской области

09.06.2021 13:04

В Магнитогорске девочку Киру хотят забрать у любимого старшего брата против ее воли и отправить в детдом

09.06.2021 12:40

В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек

09.06.2021 12:28

В челябинском Саду камней создадут уникальные песочные скульптуры

09.06.2021 11:38

Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом

09.06.2021 11:27

Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам

09.06.2021 11:23

В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов

09.06.2021 11:17

Сколково ищет стартапы

09.06.2021 10:44

Тепловые сети Металлургического района Челябинска не прошли гидравлические испытания