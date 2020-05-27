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Пляжный сезон в Челябинской области откроют позже обычного

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 13:50
Автор: 
Олеся Денисова

Пляжный сезон в Челябинской области будет открыт позднее обычного в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве общественной безопасности Челябинской области, традиционно пляжный сезон на Южном Урале открывается первого июня и длится по 31 августа.

«Открытие пляжей может быть разрешено только после их обследования на соответствие требованиям безопасности Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС), то есть не ранее первого июня 2020 года», - пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году сроки открытия будут сдвинуты. «В этом году привычные сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической обстановки. Решение будет принято позже», - отметили министерстве общественной безопасности.

В реестр Госинспекции по Челябинской области входит 175 пляжей на 54 водных объектах, в том числе в 36 детских оздоровительных лагерях. В Челябинске планируют открыть только три пляжа: на озере Смолино, на Первом озере и в Шершневском бору.

По состоянию на 26 июня в Челябинской области подтверждено 2 тысячи 438 случаев коронавирусной инфекции. Последние дни суточное число инфицированных растет. За период пандемии умерло 33 пациента с коронавирусом. С 24 мая стартовал первый этап снятия ограничений. Пока открыты парки и скверы для прогулок и занятий спортом.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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