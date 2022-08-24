По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили в вузы 25 выпускников

В преддверии первого сентября студенты-целевики инженерных специальностей в Южно-Уральском и Челябинском государственных университетах собрались в учебном зале кадровой службы Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область), чтобы обсудить организационные моменты и получить напутствия старших коллег.

В этом году по целевому набору будут обучаться 23 выпускника, из них 13 - в Миассе. Кроме того, двое студентов-бакалавров продолжат целевое обучение в магистратуре.

«Год от года целевое обучение от Государственного ракетного центра, а значит и трудовую деятельность на предприятии, выбирают ребята из разных городов Челябинской области. Прошедшие отбор продемонстрировали отличные знания на экзаменах, среди них - двое медалистов. Самой популярной оказалась специальность «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Как и в предыдущие годы среди будущих инженеров есть представительницы прекрасного пола», - сообщили в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».

Заместитель генерального директора по персоналу – начальник кадровой службы ракетного центра Ирина Готман поздравила ребят с зачислением в вуз и пожелала с легкостью и интересом пройти все этапы обучения:

«Я надеюсь, что вы все дойдете до финишной прямой, окончите вуз, получите необходимые знания для дальнейшей работы на нашем предприятии и продолжите путь наших инженеров, которые много лет создают самые современные комплексы», - отметила Ирина Готман, к напутствиям которой присоединилась инженер кадровой службы Анжела Коновалова. Она пожелала ребятам успешного старта в студенческую жизнь и вручила фирменные сувениры от ГРЦ.

Сейчас ребятам предстоит новый этап в жизни, а ракетный центр, в свою очередь, будет внимательно следить за успеваемостью, назначать дополнительные стипендии, организовывать практики и всячески помогать будущим коллегам.