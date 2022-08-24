24.08.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Златоусте
24.08.2022
За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один
24.08.2022
По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили в вузы 25 выпускников
24.08.2022
МУП «ПОВВ» продолжает устранять повреждение водопровода в Металлургическом районе
24.08.2022
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
24.08.2022
В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ
Вперед к знаниям
По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили в вузы 25 выпускников
25.07.2022
Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах
14.07.2022
ГРЦ Макеева собрал очередную партию гуманитарного груза для Донбасса
06.07.2022
ГРЦ Макеева встречает молодежь
28.06.2022
На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022