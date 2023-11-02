По улицам Магнитогорска скитается напуганный козел

В Магнитогорске (Челябинская область) по улицам бегает козел с большими рогами. Жители бурно обсуждают появление необычного для городской среды животного.

Пост о рогатом опубликован сегодня утром, второго ноября, в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск». Дамы из города металлургов не очень оригинальны: самая популярная шутка у представительниц слабого пола – о том, что это «их бывший потерялся». На что мужчины ехидно замечают, как много, оказывается, в Магнитогорске женщин, находивших себе козлов и гордо об этом рассказывающих (по мнению мужчин, такую информацию лучше не озвучивать – она не красит самих женщин).

Однако, к счастью, немало и тех, кто не отпускает однообразные шуточки, а сочувствует животному и переживает о его судьбе, призывает хозяев откликнуться и забрать козла домой, кто взывает к добрым людям, которые могут дать рогатому страдальцу приют. Козел действительно выглядит несчастным и очень напуганным. Скитается по улицам Магнитки, как неприкаянный. Судя по комментариям, со вчерашнего дня.

Его видят то здесь, то там, он прячется в укромные места, прижимается к домам – животное явно в шоке.

Одна из подписчиц данного сообщества даже посвятила несчастному зверю стихотворение:

«Не забрали все же бедного козла.

Притулился парень, глядит он из угла.

Хохмят над бедным козликом, себе не заберут.

Дали бы животному кров, тепло, уют.

Накормили б бедного, водою опоили.

А не искрометили бы тут и не хохмили!

Козлик-то стрессует. Поди хозяев ждёт.

Может, где-то козочка любимая живёт.

Потерял жилище он, заплутал в Магнитке.

Оголодал, промок он, бедненький, до нитки.

Заберите бедного чУдного зверька...

Плюсик будет в карму вам наверняка!».