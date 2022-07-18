Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли

В южноуральском городе Касли два километра дороги, ведущей к закрытому полигону ТБО, превратились в пожароопасную свалку. Ликвидировать мусорные залежи к первому января 2022 года должно было Главное управление лесами Челябинской области – такое решение вынес Челябинский областной суд. Однако на сегодняшний день работы даже не начинались. В Минэкологии региона повода для беспокойства не видят. Игнорирование судебного решения не вызывает вопросов и у прокуратуры, во всяком случае пока. Между тем более 10 гектаров мусора тлеют и периодически горят прямо посреди леса, который вплотную примыкает к свалке. Почему недействующий полигон продолжает разрастаться, угрожая обернуться экологической катастрофой, разбирался корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

Каслинский полигон ТБО работал ещё со времён Великой Отечественной войны. Точную дату его образования в администрации городского поселения сказать затрудняются, но отмечают, что лет 70-80 свалке точно есть. Возникла она как место складирования отходов Каслинского машзавода, но со временем сюда стали свозить мусор и местные жители. С начала 2000-х годов полигон уже обслуживал весь Каслинский муниципальный район. А в 2019 году его закрыли в связи со стартом мусорной реформы и изменением законодательства.

Поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предписывали закрыть и рекультивировать все полигоны, размещённые на территории поселений. Помимо этого, с рынка были вытеснены все мелкие организации, занимавшиеся вывозом мусора, а на их место пришли пять региональных операторов, которых обязали не только вывозить ТКО с контейнерных площадок, но и утилизировать и перерабатывать отходы.

Чистое будущее не для всех

Чистое и экологичное будущее, казалось, не за горами, но оно так и не наступило. Каслинский полигон ТБО закрыли, но его рекультивация до сих пор не значится даже в планах региональных властей. Вернее, такие планы были: согласно приказу Минэкологии Челябинской области от 24.12.2018 № 1562, данная свалка подлежит рекультивации в период с 2021 по 2024 год. Но шансы на то, что в указанный срок ведомство исполнит свой же приказ минимальны.

С 2019 года Каслинское городское поселение ежегодно направляет в министерство заявки на включение свалки в госпрограмму рекультивации полигонов. И четвёртый год подряд в неё не попадает. В Минэкологии утверждают: сроки затягиваются из-за того, что предоставленные муниципалитетом документы содержат ошибки и требуют доработки.

«В настоящее время ведётся работа по подготовке документов, специалисты Минэкологии оказывают помощь в подготовке материалов. Ближайшая дата подачи заявок - первое марта 2023 года», - говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Но вот в администрации Каслей об имеющихся в заявках «недоработках» и «помощи специалистов» слышат впервые.

«Давайте уточним: городское поселение напрямую с министерством не работает, работает через район. На днях я созвонилась с администрацией муниципального района, уточнила информацию, был ли отказ или вообще какое-то уведомление на наши заявки. Таких писем не было. Ни одного официального отказа или письма о том, что заявка подана не в соответствии с требованиями, не поступало. Единственный источник, из которого мы черпаем информацию, это сайт областного Министерства экологии. В начале сезона открываем его и смотрим, попали мы [в программу рекультивации полигонов] или не попали», - рассказала глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина.

Не хочется допускать, что всё это время, пока полигон расползается и горит посреди леса, челябинское Минэкологии просто игнорирует запросы муниципалитета на решение острой экологической проблемы. Если же обратная связь всё-таки есть, то вопрос возникает уже к компетентности специалистов «зелёного министерства» – сколько лет (пять, семь, может, десять) им необходимо для того, чтобы разъяснить муниципальным чиновникам требования к оформлению заявки?

В любом случае, надежды на то, что до 2024 года каслинские мусорные горы превратят в зелёные холмы, практически нет. За год (при условии одобрения заявки в 2023-м) провести весь комплекс работ нереально. Конечно, сроки можно сдвинуть очередным, ни к чему не обязывающим приказом. Тем более, что Каслинская свалка от челябинских чиновников далеко - при желании не замечать можно долго.

Мусорная дорога-призрак

Проехать к Каслинскому полигону можно только по единственной дороге, которая сама превратилась в свалку. Зрелище жуткое. На протяжении почти двух километров по обе стороны от проезжей части возвышаются горы досок, шин, тухлых арбузов, разбитых диванов, шкафов, бутылок и другой «живописной» атрибутики. Всё это свозят сюда местные жители, проживающие в своих домах. То есть почти все, поскольку основная часть Каслей – это частный сектор (о том, почему народная тропа к мусорному кладбищу не зарастает, чуть ниже). Свой мусорный вклад, судя по арбузам, вносят также индивидуальные предприниматели.

В некоторых местах можно различить обгоревшие чёрные проплешины – видно, что мусор поджигали. По словам главы городского поселения, поджигают его сборщики металлолома – так им легче искать металл. Представителей «ломового» бизнеса встречаем в конце дороги, упирающейся в тело свалки. Один человек грузит добычу в машину, чуть поодаль двое мужчин и женщина отдыхают в старых креслах.

- Вы давно здесь работаете, с закрытия свалки или раньше? – спрашиваю женщину, надеясь, что она будет больше расположена к разговору.

- Давно, лет десять, - вполне дружелюбно отвечает загорелая собеседница, - но такого бардака здесь раньше не было.

- А не знаете, откуда вот это появляется? - показываю на тлеющие кучи, от которых поднимается дым.

- Огонь со свалки переходит, ветром приносит, - отвечает женщина, - но мы следим. Если видим, что на лес перекидывается, сообщаем.

От идеи перекрыть дорогу к полигону шлагбаумом в администрации отказались сознательно – так мусор хотя бы сконцентрирован в одном месте, а в случае закрытия доступа отходы будут разбросаны по всем окружным лесам.

Ситуацию ежедневно мониторят местные власти. По словам Екатерины Васениной, в прошлом году свалку рядом с полигоном тушили пять раз. При этом администрация городского поселения стала заложником правовой коллизии: дорога к полигону, которая «принимает» на себя мусорный поток, не является собственностью муниципалитета. Расчищать её за свой счёт город не может – это будет считаться растратой бюджетных средств. Но не расчищать тоже нельзя, иначе пожарные машины просто не проедут к месту возгорания.

«У Министерства экологии есть программа, по которой в этом году Каслинский муниципальный район получил примерно 1,3 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Мы на эту землю даже заявку подать не можем, потому что она не является нашей собственностью! Мы чистить там не можем, хотя мы всё время чистим эту дорогу. Меня уже депутаты в том году пытались привлечь к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, в этом году Следственный комитет мне задавал вопросы: «На каком основании вы чистите дорогу, которая вам не принадлежит?». А потому что в конце этой дороги находится свалка, и когда она загорится, я должна обеспечить доступ пожарной технике! Мы тратим свои бюджетные деньги, а у нас очень скудный бюджет, и по факту мы даже не можем подать на финансирование, поскольку земля не является нашей собственностью. Но мы постоянно выслушиваем от жителей, от всех, что там бардак», - объясняет руководитель администрации.

Убрать мусор с захламлённой территории по решению суда обязано Главное управление лесами Челябинской области, поскольку этот земельный участок принадлежат Гослесфонду. При этом в материалах дела нет ни слова о самой дороге. Из ответа Минэкологии региона следует, что она находится в бессрочном пользовании областного Миндортраса, и очистить от мусора асфальтированное покрытие и участки, прилегающие к нему, должны именно они - дорожники.

- Да, только асфальтированная дорога, которая им принадлежит, не ведёт к свалке, это другая дорога. Та, которую мы чистим от завалов, вообще не обозначена на кадастровой карте, - прокомментировала Екатерина Васенина.

Закрыв глаза на все несостыковки, можно назвать одну основную проблему – это неисполнение судебного решения по ликвидации стихийной свалки и отсутствие контроля за его исполнением . В мае 2022 года на наш запрос Главное управление лесами Челябинской области ответило, что ведомство подсчитывает расходы на очистку указанного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:3051 и ищет источники финансирования, примерные сроки начала и окончания работ озвучить затруднились.

В Минэкологии региона нам сообщили, что «вопрос установления сроков рекультивации находится в ведении Главного управления лесами Челябинской области» (все ответы имеются в распоряжении «Урал-пресс-информа»). Получается, сотрудники управления вольны сами себе устанавливать временные лимиты?

Странным в этой ситуации кажется то, что областные чиновники как-то совсем забыли о сроках, которые устанавливает суд и которые являются обязательными для исполнения всеми органами государственной власти. Согласно решению Каслинского городского суда от 21 июля 2020 года, управление должно было освободить от отходов земельный участок, прилегающий к полигону, в шестимесячный срок со дня вступления решения в законную силу. С учётом рассмотрения дела в апелляции этот срок исчисляется с 31 мая 2021 года, когда Челябинский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Таким образом, свалки не должно было быть уже к первому января 2022 года.

- Сегодня июль, там ничего не происходит. Я вам скажу, нас, администрацию городского поселения, очень чётко контролируют за эти исполнения судебных решений. И нас никто не спрашивает, есть у нас источники финансирования или нет. Почему к органам муниципальной власти предъявляются одни требования, а в отношении других органов власти такого жёсткого контроля мы не наблюдаем? - обращается ко мне глава администрации Каслинского поселения Екатерина Васенина.

«Интересный вопрос» есть у чиновницы и к прокуратуре.

- Мне вот интересно…в суд по поводу очистки этого участка подавала прокуратура. Они были истцами по данному делу, они выходили в защиту неопределённого круга лиц, а как они вообще отслеживают исполнение решения по своему иску?! Какой смысл в нём был, если решение суда не исполняется?

Вопрос повисает в воздухе.

Местная специфика

Причина, по которой каслинцы продолжают везти к полигону свой мусор, отчасти кроется в специфике поселения. Большинство жителей города проживает в «своих» домах, а большая часть образуемых отходов - это ветки, строительный и крупногабаритный мусор. Раньше каслинцы свозили его на местный полигон, но с его закрытием такая практика стала нелегальной. Сейчас, в соответствии с законодательством, жители частного сектора должны сами заключить с регоператором договор на вывоз отходов, либо самостоятельно нанять машину, отвезти крупногабарит в Кыштым и заплатить там за въезд на полигон.

- Все жители об этом знают. Просто платить деньги никому не хочется, платят единицы. Большинство же решили по старинке возить на наш полигон. Хотя мы ведём профилактическую работу о том, что он закрыт согласно действующему закону. Но мы понимаем, что для людей это существенные неудобства. Дорога до действующего полигона, который расположен в городе Кыштым, в один конец составляет 35 километров. Неудобно, далеко, - поясняет замглавы городского поселения Александр Дерябин.

- Давайте говорить откровенно – я понимаю наших жителей. У нас средняя заработная плата составляет 20 тысяч, а оплатить машину, большегруз, это будет порядка 12 тысяч рублей. В законодательстве есть такое понятие как временная площадка для временного складирования крупногабаритного мусора. Если бы она была организована на территории города, туда человек мог бы привезти, допустим, куб отходов, заплатить за него, а потом регоператор его бы забрал. Причём мы хорошо понимаем, что строительный мусор, ветки к крупногабаритному к мусору не относятся. И если раньше жители жгли ветки у себя на огороде, сейчас им это делать нельзя – их тут же пожарные штрафуют. Поэтому они идут по самому простому пути. Потому что к бабушке за этой кучей веток никто не поедет. Она соседа попросила, он погрузил их и отвёз туда [на закрытый полигон - прим. ред.], - добавляет глава администрации Екатерина Васенина.

Создать временную площадку для крупногабарита муниципальные власти не могут – таких полномочий у них нет. В соответствии с ФЗ-131 в их обязанности входит только организация контейнерных площадок. С этим в Каслях, кстати, тоже проблема – почти на 17 тысяч жителей приходится 31 контейнерная площадка (22 установлены во дворах многоквартирных домов и всего девять – в частном секторе). Те, что обустроены, часто стоят в плотном кольце окружения из веток и разбросанного мусора всех мастей.

Дефицит контейнерных площадок в администрации поселения объясняют несколькими причинами, но главная сложность - в особенностях рельефа, который не позволяет отмежевать участки под контейнеры с соблюдением всех требований санитарного и экологического законодательства.

«Ну, вот представьте, у нас протяжённость дорог 104 километра, из них 74 километра – это частный сектор. Если исходить из норматива, каждые 200 метров у нас должна стоять контейнерная площадка. Но на нашей территории это нереально сделать. Во-первых, у нас узкие улицы, а от домовладения должно быть 20 метров. В конце улиц мы тоже не попадаем! Потому что практически все улицы у нас заканчивается озером. А 200 метров от озера - санитарно-защитная полоса, мы там тоже не можем баки поставить», - рассказывает Екатерина Васенина.

Выходом мог бы стать помешочный сбор отходов, когда в установленный день жители выставляют перед домом мешки с мусором, приезжает машина и забирает их. Когда мусорная реформа только запускалась, руководители «Спецсервиса» сами озвучивали такой вариант для частного сектора. Но сейчас регоператор от этого предложения Каслинской администрации отказывается, поскольку тариф на помешочный сбор отходов на территории Челябинской области до сих пор не утверждён .

Медлительность, с которой устанавливаются баки для сбора ТКО, местные власти объясняют также скудным бюджетом - межевание площадок производится за счёт средств поселения, а денег у него не так много. На сами контейнерные площадки и баки субсидию даёт Минэкологии. Как говорят в министерстве, деньги выделяются на основании заявок муниципальных органов власти, то есть «сколько попросили, столько и дали». Но на местах этот механизм видят несколько иначе.

«В 2020 году мы за свой счёт отмежевали 15 контейнерных площадок, но средств на их установку тогда мы не получили. В 2021 году из областного бюджета нам дали 393 тысячи рублей (это четыре контейнерные площадки), в 2022 году – 609 тысяч (на семь контейнерных площадок). То есть пока мы не получили денег даже на тот минимум, который мы отмежевали в первый год. А поскольку мы всегда ограничены в средствах, межевать ещё площадки, смысла нет. По какому принципу происходит распределение средств, не могу вам сказать. Мы подаём заявку в район, дальше он передаёт её в Минэкологии. Ну, а если бы нам давали всё, что мы просим, мы бы очень хорошо жили…», - подмечает глава города Касли Екатерина Васенина.

Местная специфика, о которой всё время заходит речь, действительно ощущается: весь «город» - это ухоженные избушки и коттеджи в окружении соснового леса и озёр, многоэтажные дома в основном сконцентрированы на въезде и в центре. Из главных достопримечательностей – белоснежная церковь с деревянной оградкой и старинное родовое кладбище, где самые «завидные» могилки у бандитов и скульпторов. Одинокая корова со знанием дела паркуется на стоянке, остальных, по всей видимости, пасёт пастух, которого в этом году, по признанию главы города, нашли с большим трудом. По дороге в тридцатиградусную жару бежит спортсмен лет 25-ти, судя по костюму – бегом он занимается профессионально. Вспоминаю, что всего в паре километров от Каслей находится арт-резиденция «Ершовы острова», пользующаяся популярностью у прогрессивной части молодых челябинцев.

От мысли, что живописный городок не может выбраться из «мусорного тупика», становится обидно. В поисках позитивного задумываюсь над тем, что мешает добиться хотя бы минимальных успехов – например, наладить своевременный вывоз мусора с тех площадок, которые уже есть? Здесь варианты ответа у всех разные: жители винят администрацию поселения, чиновники пеняют на регоператора и снова - на стеснённость в средствах.

По словам замглавы города Александра Дерябина, своевременно мусор перестал вывозиться после того, как в город зашёл регоператор – ООО «Спецсервис». Муниципалитет неоднократно обращался к компании с претензиями, но других рычагов повлиять на организацию у чиновников, по их словам, нет. Причина в том, что администрация не является стороной данных договорных отношений. Подать в суд на компанию с требованием взыскать неустойку и выплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательств могут только сами жители Каслей как потребители услуг. Естественно, что такая активность по отстаиванию своих прав российскому обывателю несвойственна.

Ещё один момент – те самые кучи крупногобарита и веток вокруг немногочисленных контейнерных площадок.

«Регоператор это не забирает. Потому что это не твёрдые коммунальные отходы, и мы должны их убирать за бюджетные средства. А у нас нет столько средств! Мы живём в городе, где основная масса населения проживает в частном секторе, и такой мусор образуется у нас в больших количествах каждый день. И его гораздо больше, чем бытового», - объясняет Екатерина Васенина.

Примерно такое же разъяснение даёт Минэкологии региона: растительные, строительные отходы, отходы от санитарной очистки территории общего пользования, автомобильные шины не являются ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывозятся такие отходы по договору с организациями, имеющими разрешительную документацию, по нерегулируемой цене.

В Каслях для уборки этой категории мусора администрация заключает контракты с ООО «Чистый город». По мнению главы поселения, местная компания реагирует на запросы муниципалитета более оперативно, нежели «Спецсервис». Каслинцы, судя по отзывам в соцсетях, оперативность замечают не всегда. Но чиновники парируют – расходы на регулярный вывоз такого объёма веток и остатков былых бань и сараек для городского бюджета неподъёмны.

При этом крупногабаритный мусор от текущего ремонта квартиры или мебель – это уже другая история. Если рядом с баками оставили линолеум или старый диван, стул, телевизор (крупногабаритные отходы), то регоператор будет забирать их «по мере накопления». При этом потребители (самих жители или юрорганизации) должны сами оставить заявку на вывоз КГО – по телефону, электронной почте или через сайт регоператора. Тогда ненужный диван должны забрать в течение десяти или семи суток (в зависимости от температуры воздуха).

Промежуточные итоги мусорной реформы

Основной целью мусорной реформы, начатой в 2019 году, был постепенный уход от захоронения отходов и переход к более цивилизованному способу обращения с ТКО – раздельному сбору мусора и его переработке. Так, например, к 2024 году, согласно указу Президента РФ, в стране должно перерабатываться 60% всех твёрдых коммунальных отходов.

Какой реальный процент отходов проходит сейчас переработку и превращается во вторичное сырьё, доподлинно неизвестно. Во всяком случае, в открытых источниках такой информации нет. Сомнения вызывает не только отсутствие данных и общественного контроля, но и способ сбора мусора: даже если контейнеров несколько (для стекла, пластика и органики), его забирает один мусоровоз, в котором все отходы снова превращаются в одну массу, и усилия сознательных граждан (которых и так немного) сводятся на нет.

По мнению участников рынка, из бесспорных «достижений» реформы можно назвать только передел рынка. В городе Касли раздельным сбором мусора и не пахнет. Основными итогами нововведений стали двухкилометровая «народная» свалка, тлеющий полигон без видимых перспектив на рекультивацию, дефицит контейнерных площадок и периодические сбои в вывозе мусора.