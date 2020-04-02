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Вынужденная мера

Полицейские Челябинска загнали водителей в «коронавирусный» тоннель

Общество
Сегодня, 15:42
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодняшний, 2 апреля, досмотр  транспорта на площади Революции в Челябинске – это операция «Тоннель». В условиях введения в Челябинске режима карантина сотрудники ГИБДД в рамках проверки соблюдения гражданами правил поведения при режиме повышенной готовности организовали это профилактическое мероприятие.

Сотрудники полиции Челябинска вышли на улицы города, чтобы проводить профилактические беседы с горожанами о соблюдении режима самоизоляции. Сегодня дорожные стражи порядка проводят операцию "Тоннель". Всего в мероприятии задействовано 75 экипажей ДПС,  которые организуют тоннели в разных районах города.

"На улице Ленина образовалась огромная пробка, можно проехать только по одной полосе. Меня остановили в этом коридоре и стали рассказывать о необходимости соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции ", - сообщил водитель Сергей.

Как пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка, полицейские продолжают проводить профилактические беседы с челябинцами, во время которых напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции. Стражи порядка раздают агитационные материалы и просят без крайней необходимости не выходить из дома.

Напомним, с  31 марта по поручению губернатора Челябинской области по улицам всех муниципалитетов региона ежедневно курсируют полицейские экипажи, предупреждая жителей о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидситуации и рекомендуя без острой необходимости не выходить из дома.

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Автор: 
Инна Шемаева
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