Полицейские Челябинска загнали водителей в «коронавирусный» тоннель

Сегодняшний, 2 апреля, досмотр транспорта на площади Революции в Челябинске – это операция «Тоннель». В условиях введения в Челябинске режима карантина сотрудники ГИБДД в рамках проверки соблюдения гражданами правил поведения при режиме повышенной готовности организовали это профилактическое мероприятие.

Сотрудники полиции Челябинска вышли на улицы города, чтобы проводить профилактические беседы с горожанами о соблюдении режима самоизоляции. Сегодня дорожные стражи порядка проводят операцию "Тоннель". Всего в мероприятии задействовано 75 экипажей ДПС, которые организуют тоннели в разных районах города.

"На улице Ленина образовалась огромная пробка, можно проехать только по одной полосе. Меня остановили в этом коридоре и стали рассказывать о необходимости соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции ", - сообщил водитель Сергей.

Как пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка, полицейские продолжают проводить профилактические беседы с челябинцами, во время которых напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции. Стражи порядка раздают агитационные материалы и просят без крайней необходимости не выходить из дома.

Напомним, с 31 марта по поручению губернатора Челябинской области по улицам всех муниципалитетов региона ежедневно курсируют полицейские экипажи, предупреждая жителей о необходимости самоизоляции в период неблагополучной эпидситуации и рекомендуя без острой необходимости не выходить из дома.

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