Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе

Пса из Златоуста (Челябинская область), которого хозяйка бросила умирать в закрытой квартире, приютил участковый. Тот самый, который и спас собаку. Четверолапого он прозвал десантником. И теперь заботится о нем сам.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», участковый уполномоченный полиции Алексей Гарницкий вызволил собаку с закрытого балкона. Он развернул настоящую операцию по спасению животного вместе с сотрудниками МЧС. При этом пес умудрился покусать своего спасителя. Собака одиноко скулила в запертой квартире без еды и воды. На грани жизни и смерти. Тревогу забили неравнодушные жители дома по улице Дворцовой. И вызвали участкового Алексея Гарницкого. Хозяйка собаки сильно пьет и постоянно не появляется дома. Неравнодушный полицейский забрался в квартиру, обмотал испуганное животное веревкой и спустил его на землю.

«Собака радуется жизни и играет с новым хозяином, который дал ему кличку Граф. После такого эпичного спасения пса прозвали десантником. Полицейский решил на время приютить бедолагу у себя. Но спустя несколько дней понял - разлучиться с верным другом не получится», - рассказали в региональном полицейском главке.

А вот бывшая горе-хозяйка судьбой своего питомца так и не поинтересовалась. Но теперь это неважно. У Графа новая семья.

Напомним, в начале года в этом же доме Алексеем Гарницким была спасена пожилая женщина, брошенная своей дочерью. Сейчас она находится под наблюдением медиков с постоянным проживанием в Челябинске, дочь привлечена к уголовной ответственности. Кроме того, ранее в данном общежитии участковый выявил подростка в форме полицейского, с которым позднее провел профилактическую работу.