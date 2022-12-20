После долгого отсутствия в дома коркинцев вернулась вода – очень грязная

Жители Коркино (Челябинская область) жалуются на очень грязную воду, что течет из кранов в их квартирах.

Вода вернулась в жилища коркинцев после многочасового отсутствия (ее отключили в десять вечера воскресенья, 18 декабря, а дали утром вторника, 20 декабря), однако настроение горожан от этого не сильно улучшилось. Люди продолжают негодовать, ведь из кранов бежит грязная, ржавая жидкость.

Жительница Коркино поделилась с агентством «Урал-пресс-информ» снимками своей ванны – такой светло-коричневый цвет темно-коричневая, почти черная вода в ее квартире приобрела через час после включения крана.

«Звонила в водоканал, там посоветовали пропускать воду, что я и сделала. Час вода бежала, а все равно грязная. Ванная вся в ржавчине и каких-то «ошмотьях». А ведь у большинства горожан счетчики на воду. Представляете, сколько жителям придется заплатить за убежавшую в никуда грязную жидкость», - посетовала жительница муниципалитета с улицы Фестивальной.

Звонила горожанка и в местный отдел Роспотребнадзора, где ей сказали, что жалобы на плохую воду поступают сегодня со всего Коркино.

Напомним, в преддверии длительного отключения воды жители города пожаловались губернатору Челябинской области на одни из самых высоких в регионе тарифы по водоснабжению и водоотведению, на ветхий водовод и на то, что без воды им предстоит провести более суток.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», длительное отключение водоснабжения в Коркино, а также в поселке Роза, на станции Дубровка и в деревне Дубровка в минувшее воскресенье было связано с заменой участка трубы главного водовода в районе поселка Саргазы.