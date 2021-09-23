После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды

В Челябинске после подачи отопления в доме по улице Горького, 30А в первом подъезде из отдушины под окном квартиры забил фонтан кипятка.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» жилец дома, после подачи отопления в подвале лопнули трубы.

«Из отдушины под окном квартиры забил фонтан кипятка. Прибывшая около полуночи аварийная бригада остановила фонтан воды, отрубила всю воду и уехала. Воды нет до сих пор», - рассказал собеседник агентства.

В администрации Челябинска факт ЧП подтвердили и заверили, что сейчас на месте работают коммунальные службы. Горячая вода и отопление у жителей появятся 26 сентября.