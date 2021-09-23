23.09.2021
ВТБ: жители УрФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»
23.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
23.09.2021
После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды
23.09.2021
На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов
23.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин
23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды
23.09.2021
В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом
22.09.2021
В Ленинском районе на сутки отключат воду
22.09.2021
В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону
21.09.2021
Большой потоп: в Златоусте жильцы многоквартирного дома изрядно промокли в своих квартирах
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021