26.10.2021
Челябинский автомобилист избил прохожего лопатой
26.10.2021
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев существенно нарастает
26.10.2021
В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год
26.10.2021
В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум
26.10.2021
13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года
26.10.2021
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
Православные чествуют Иерусалимскую икону Божией Матери
19.10.2021
В Челябинске пройдёт масштабная православная выставка
12.10.2021
В Челябинск доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
05.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021