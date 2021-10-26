Православные чествуют Иерусалимскую икону Божией Матери

Во вторник, 25 октября 2021 года, православные чествуют Иерусалимскую икону Пресвятой Богородицы. В честь этой иконы в Челябинске освящён домовой храм, расположенный в стенах Челябинского юридического колледжа.

Сегодня митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в этом храме.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, директор ЧЮКа Дмитрий Крюков собрал в храме колледжа редкие иконы из Иерусалима и Греции. Здесь пребывают мощи святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского, великомученика и целителя Пантелеимона и святителя Луки Крымского, преподобного Амфилохия Почаевского и безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Немало среди них и образов Пречистой Девы. В храме также хранится ковчег с Богородичными святынями частицы пояса, омофора и ризы Пресвятой Богородицы.

«Царица Небесная всегда пребывает с нами и готова услышать нашу молитву. Но для этого мы тоже должны над собой поработать. Мы должны помнить, что наши грехи отдаляют нас от Бога, грехами мы распинаем Христа, оскорбляем Божию Матерь. Поэтому перед тем, как обращаться к Ней с молитвой, с просьбой о житейских нуждах, в первую очередь будем просить исправить нашу жизнь и дать нам покаяние», – подчеркнул владыка Алексий.

Правящий архиерей поблагодарил за труды директора Челябинского юридического колледжа Дмитрия Крюкова. Митрополит Алексий также наградил руководителя хора храма иконы Божией матери «Достойно есть» в Миассе иерея Макария Шиповского камилавкой за усердное служение. Музыкальный хор исполнял песнопения в ходе сегодняшней службы.

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. 13 октября (по старому стилю, 26 октября – по новому) 1648 года список с иконы доставили в Москву. С тех пор православные отмечают день перенесения списка иконы. Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею.

Иверской иконе Божьей матери посвящена еще одна праздничная дата - 25 февраля. В этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.