Православные отмечают Сретение Господне

Во вторник, 15 февраля, православные отмечают двунадесятый праздник - Сретение Господа Иисуса Христа.

Праздник этот учит верности во всех словах и обещаниях. В церквях читают торжественные молебны и освещают свечи, которые обычно хранят весь год и зажигают в трудные моменты жизни.

В переводе с церковнославянского слово «сретение» означает «встреча». Но праздник Сретения не имеет ничего общего с народным представлением о встрече зимы и весны. Он установлен Церковью в память о том, как на сороковой день после Рождества Христова Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли Младенца в Иерусалимский храм. По ветхозаветному установлению, они должны были совершить благодарственную жертву Богу за рождение первенца. В храме их встретил праведный Симеон. Когда-то он получил от Ангела обетование, что не умрет, прежде чем не увидит ожидаемого Мессию – Христа.

Праведный Симеон встречается с Младенцем Иисусом и, по откровению свыше, узнаёт в нём ожидаемого Спасителя. Старец берёт его на руки и произносит слова, ставшие впоследствии знаменитыми: «Теперь Ты отпускаешь с миром слугу Своего, Владыка, ибо Ты исполнил Своё слово: глаза мои увидели Того, кого Ты предназначил быть Спасителем для всех народов». Праздник Сретения символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Все лучшее, что было в Ветхом, символизирует собой старец Симеон, который держит на руках Младенца Христа. Младенец еще очень мал, Он только народился – и вот Ветхий Завет умирает, чтобы дать жизнь Новому Завету.

В канун праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 14 февраля 2022 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Архипастырю сослужило духовенство собора во главе с ключарем, протоиереем Владимиром Маничевым.

По случаю праздника в храме состоялось бдение с литией. Во время канона митрополит Алексий помазал верующих освященным елеем.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, Богослужение было совершено в первую подготовительную седмицу к Великому посту – седмицу сплошную, во время которой нет поста в среду и пятницу.

С 2002 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II праздник Сретения отмечается и как День православной молодежи.

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья - на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.