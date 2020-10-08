Православные Южного Урала впервые отметят Собор святых челябинской митрополии

Православные христиане Южного Урала в воскресенье, 11-го октября, отметят новый праздник - Собор святых Челябинской митрополии, установленный Святейшим Патриархом Кириллом и Священным Синодом полгода назад.

В Собор включены имена шести подвижников веры: священномученика Петра, митрополита Крутицкого, священномученика Александра Миропольского, священномученика Петра Беляева, священномученика Петра Смородинцева, священномученика Павла Соколова, мученицы Параскевы Кочневой.

Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, все они жили в XX веке и пострадали за веру Христову. Память каждого из них по отдельности уже была обозначена в церковном календаре, а теперь установлена дата, когда их будут вспоминать всех вместе.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий в праздничный день совершит литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32). Богослужение начнется в девять.

Для Свято-Симеоновского кафедрального собора к празднику была написана икона «Собор святых Челябинской митрополии». На ней святые южноуральцы изображены на фоне Уральских гор и строящегося собора Рождества Христова. В верхней части иконы – Христос Спаситель, благословляющий на обе стороны.

В преддверии нового праздника глава Челябинской митрополии обращается к православным южноуральцам с особым посланием. Оно будет оглашено в храмах региона во время воскресной литургии 11-го октября.

Послание митрополита Челябинского и Миасского Григория по случаю первого празднования Собора святых Челябинской митрополии:

«Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сегодня Южный Урал торжествует и радуется, ведь мы прославляем угодников Божиих, просиявших в пределах нашего богоспасаемого края.

Празднование Собора челябинских святых мы отмечаем впервые. Оно установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и теперь будет отмечаться ежегодно в один из воскресных дней октября.

Чествуя Собор святых Челябинской митрополии, мы вспоминаем церковное прошлое нашего края. Южный Урал был заселен православными христианами позже, чем регионы центральной России. Местные традиции православного благочестия начали складываться и укореняться в 18-19 веках. Зерна Евангельского благовестия не пропали даром, они упали на добрую почву и принесли «плод сторичный».

Череда революционных переворотов, потрясения кровавой и братоубийственной гражданской войны, а затем и годы репрессий стали для православных христиан тяжелым временем. Но обрушившиеся испытания позволили чадам Христовым явить свою веру и верность.

С Южным Уралом так или иначе связаны многие праведники, ныне канонизированные нашей Церковью. В Собор святых Челябинской митрополии были включены только те, кто принял здесь мученическую кончину либо прожил длительное время.

В годы гражданской войны мученическую кончину приняли четверо наших земляков. Протоиерей Александр Миропольский, священники Петр Беляев и Петр Смородинцев были убиты недалеко от города Касли и похоронены за алтарем городского Успенского храма. Священник Павел Соколов, 11 лет прослуживший в Нязепетровске, был расстрелян в городе Кунгуре. Это случилось в 1918-м году. Не было никаких судебных процессов, никто не предъявлял священникам официальных обвинений, не дал возможности защититься. В сущности, единственной «виной» расстрелянных пастырей была их принадлежность к духовному сословию.

В условиях жесточайших гонений на веру священнослужители продолжали служить Христу, духовно окормлять своих пасомых. Но даже решительное удаление от вопросов политики и самые искренние изъявления лояльности гражданским властям не способны были оградить священнослужителей и верующих от дальнейших репрессий.

Так, священномученик Петр, митрополит Крутицкий, никогда не являлся врагом советской власти. Он был арестован в 1925-м году. В своей церковной деятельности владыка Петр был готов всецело соблюдать гражданские законы, которые действовали на тот момент в Советском Союзе, но решительно отказался от негласного сотрудничества, предложенного органами НКВД. Ценой этого отказа стали 12 лет ссылок и тюрем, в том числе длительное заключение в одиночной камере Верхнеуральского политического изолятора. Десятого октября 1937-го года 75-летнего святителя расстреляли.

Единственная женщина в Соборе святых Челябинской митрополии, мученица Параскева Кочнева, была арестована в страшном 1937-м. Пытаясь предотвратить закрытие Александро-Невского храма в городе Миассе, она отправилась в Москву, добивалась назначения на свой приход штатного священника. Затем, пытаясь уехать домой, мученица Параскева пришла на Казанский вокзал, где и была арестована. Осуждена на десять лет лагерей, в 1939-м году получила тяжёлую травму и скончалась.

Все святые земли Челябинской – новомученики Церкви Русской, и все они жили в 20-м веке. Подвиг святых Южного Урала свидетельствует о том, что верность Христу можно сохранить даже при самых неблагоприятных внешних условиях. Наши святые земляки проходили через ссылки и лагеря, мужественно претерпевали гонения, притеснения, унижения и даже смерть.

Сегодняшнее празднование в честь всех челябинских святых побуждает нас быть верными православной вере наших предков, укреплять свою душу примерами жизненного подвига мучеников, неустанно трудиться ко спасению души, проповедовать словом и своей жизнью Евангелие Христово.

Ныне эти святые предстоят у престола Божия и усердно молятся за нас. Верю, что молитвами святых земли Челябинской в нашем регионе будет возрождаться духовная жизнь во всей ее полноте.

Сердечно поздравляю вас с днем памяти святых Челябинской митрополии. Их молитвами Милосердный Господь да укрепит и умножит ваши духовные и телесные силы и ниспошлет всем православным южноуральцам Свою всесильную помощь».