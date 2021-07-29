Представители ЮУТПП стали участниками международного форума в Татарстане

Президент Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, вице-президент Елена Дегтярева и начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями Нина Кобякова представляют Челябинскую область на открывшемся в Казани международном форуме молодых лидеров Торгово-промышленных палат России и стран СНГ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, организатором форума выступила ТПП Республики Татарстан при участии Агентства инвестиционного развития Татарстана, поддержке ТПП РФ, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и ПАО «Татнефть». В столице республики собрались более 100 делегатов из 38 регионов России и зарубежные гости. Форум интегрирован в работу ХII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit2021».

Председатель ТПП Татарстана Шамиль Агеев отметил, что каждая палата в своем регионе работает в полную силу, но между палатами коммуникации слабые. Молодежный форум дает возможность закрыть этот пробел.

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев подчеркнул, что уровень ТПП Татарстана показывает качество взаимодействия с предпринимателями, возможность решения острых вопросов на разных уровнях.

«Я рад оказаться в одной команде с молодежью и всегда готов услышать мнения молодых лидеров. Немаловажно, что встреча проходит в таком продвинутом регионе и в продвинутой палате», - отметил он.

Заместитель председателя ТПП Республики Узбекистан Улугбек Абдуллаев сообщил, что тема форума очень актуальна для Узбекистана, где свыше половины населения – молодежь. Поэтому руководство страны в целях развития бизнеса дает молодежи большие преференции и льготы, вплоть до освобождения от всех налогов, выделяет субсидии и кредиты для малого бизнеса.

В первый день работы форума в ходе нетворкинг-сессии участники рассмотрели насущные вопросы развития бизнес-сообщества и взаимодействия с предпринимателями. Тренды будущего в социально-экономическом направлении были обсуждены на общей сессии «Куда движется мир?».