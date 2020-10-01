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Призывники Челябинской области будут дважды проходить тест на коронавирус

Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 15:47
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Автор: 
Евгения Александрова

Призывников Челябинской области будут дважды тестировать на коронавирус.

Об этом сегодня, 1 октября, в первый день осенней призывной кампании 2020-го года сообщил начальник отдела призыва граждан на военную службу регионального военкомата Андрей Пашкин.

По его словам, двухступенчатая система тестирования, внедренная в регионе, призвана не допустить распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих.

Сдавать первый тест южноуральцы, признанные подлежащими призыву на военную службу осенью этого года, будут по направлению районных призывных комиссий – в лечебных учреждениях по месту жительства. Если тест на коронавирус окажется отрицательным, призывник пройдет тест второй раз – уже на сборном пункте, куда его направят для подготовки к отправке в армию в составе команды. Если и второй тест покажет отсутствие вирусного заболевания, тогда - добро пожаловать на военную службу.

«Если будет выявлен гражданин - носитель коронавирусной инфекции, у нас предусмотрены меры по его обязательной доставке в лечебное учреждение для госпитализации и прохождения лечения. Решение о годности по состоянию здоровья в отношении такого призывника будет приниматься только после прохождения им полного курса лечения», - подчеркнул Андрей Пашкин.

Что касается медицинского освидетельствования, то кардинальных изменений в этой процедуре не произошло. Как и прежде, освидетельствование граждан осуществляется в соответствии с постановлением правительства №565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе», где определен перечень заболеваний, являющихся основанием для предоставления отсрочки или освобождения от призыва.

«Все мероприятия, связанные с призывом, в том числе медицинское освидетельствование, будут проводиться в рамках этого руководящего документа. Всем гражданам, которые по состоянию здоровья имеют право на отсрочку или на дополнительное обследование или лечение, такая возможность будет предоставлена», - отметил Андрей Пашкин.

 

По его словам, во всех военкоматах Южного Урала и на областном сборном пункте «Челябинск-Южный» созданы барьерные посты. В том случае, если у гражданина, прибывшего на связанные с призывом мероприятия, будет выявлена повышенная температура (или другие признаки респираторного заболевания), его в обязательном порядке направят в медицинское учреждение для прохождения лечения. И только после того как подлежащий призыву гражданин выздоровеет, по нему будут принимать решение.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в осенний призыв 2020-го года государственное задание для Челябинской области по отправке призывников составляет чуть более трех тысяч человек. Первые отправки начнутся в 20-х числах октября. Завершится призыв 31-го декабря.

Напомним, в весеннюю призывную кампанию в ряды российской армии было направлено более трех с половиной тысяч южноуральцев. С задачами регион справился на сто процентов, несмотря на трудности, вызванные пандемией.

Так, из-за коронавируса и связанных с ним ограничений призывные комиссии Челябинской области начали работу только 12-го мая (тогда как началась кампания первого апреля), а отправки ребят на службу стартовали лишь 25-го мая – гораздо позднее, чем при обычных обстоятельствах.

В ходе отправок призывников к местам службы на Южном Урале было проведено свыше четырех тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Дезинфекция областного сборного пункта и автотранспорта, выделявшегося для перевозки команд призывников, проводилась два-три раза в сутки.  Все ребята получали в дорогу средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Те, кто добирался до мест службы по железной дороге, размещались в отдельных прицепных вагонах. Те, кого доставляли до мест назначения по небу, летели отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации.

«При этом возможность контактов с посторонними лицами как на призывных и сборных пунктах, так и в пути следования к местам прохождения службы, исключалась», - сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Опыт, полученный регионом во время проведения весеннего призыва и показавший свою эффективность, будет применяться и в ходе осенней кампании.

Как подчеркнул Андрей Максуров, усилия всех органов военного управления будут сосредоточены на сохранении здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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