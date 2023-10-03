Проект новой трамвайной линии в Челябинске подготовит компания из Екатеринбурга

Проектированием новой трамвайной линии по улице Дзержинского в Челябинске, которая свяжет Ленинский и Советский районы (от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина), займется открытое акционерное общество «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (ОАО «Уралгипротранс») из Екатеринбурга.

Как сообщается на сайте «Госзакупки», в торгах приняли участие шесть компаний.

Начальная (максимальная) цена контракта - 197 миллионов 180 тысяч 79,54 рубля.

Победителем признана компания, которая предложила наименьшую цену, - ОАО «Уралгипротранс». Она готова выполнить все работы за 147 миллионов 854 тысячи 99,60 рубля (цена снижена на 25%).

ОАО «Уралгипротранс» должно будет провести проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина» до 10 октября 2024 года.

Специалистам необходимо будет провести инженерные, геодезические, экологические изыскания, а также подготовить проект на строительство линии трамвая, расширение транспортного узла с путепроводами и подходами к ним, сооружениями, улицы Дзержинского с устройством тротуаров, велодорожек (определить необходимость в процессе проектирования), наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения. Предстоит выполнить проектирование и переустройство сетей инженерно-технического обеспечения, которые будут пересекаться с трамвайной линией, а также получить технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Напомним, проект планировки территории для строительства трамвайной линии был одобрен на публичных слушаниях 24 ноября 2022 года.

В январе 2023 года администрация Челябинского городского округа утвердила проект строительства новой трамвайной линии.

Протяженность новой трамвайной линии составит от 3,5 до 4,2 километра. Она соединит уже действующие трамвайные линии - пройдет от привокзальной площади железнодорожного вокзала по улице Дзержинского до пересечения с улицей Гагарина.

Путепровод у железнодорожного вокзала планируют расширить. Предусмотрено шесть полос (по три с одной и с другой стороны, посередине пройдут трамвайные линии).

Планируемый пассажиропоток на линии - до 15 тысяч пассажиров в час.

На строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, включая тяговую подстанцию для трамвайной линии, планируется направить два миллиарда 707 миллионов рублей из областного бюджета.

Обоснованием инвестиций в проект занималось ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» на основании госконтракта, заключенного с миндортранса региона.

Новую трамвайную ветку планируется связать с метротрамваем, который сейчас находится в стадии проектирования.