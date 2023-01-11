Мэрия Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии

Администрация Челябинского городского округа утвердила проект строительства новой трамвайной линии по улице Дзержинского, которая свяжет Ленинский и Советский районы города. Соответствующее постановление подписала глава Наталья Котова, документ размещен на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (строительство трамвайной линии) по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина в Ленинском и Советском районах города Челябинска, - говорится в документе. Согласно постановления, утвержденная документация по планировке территории считается основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.

Протяженность новой трамвайной линии составит от 3,5 до 4,2 километра. Трамвайные пути планируется проложить от улиц Степана Разина и Цвиллинга (от железнодорожного вокзала) через мост по улице Дзержинского до пересечения с улицей Гагарина.

Путепровод у железнодорожного вокзала планируют расширить. Предусмотрено шесть полос для автомобильного движение (по три с одной и с другой стороны), в центре пройдут трамвайные пути (их общая ширина шесть метров). Будут сохранены и пешеходные дорожки.

Со стороны вокзала построят эстакаду, чтобы трамвай мог подниматься на путепровод над железнодорожными путями. На перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса будет установлена трамвайная остановка. Кроме того, планируется построить одноэтажную трансформаторную подстанцию недалеко от перекрестка с автодорогой.

Новую трамвайную ветку планируется связать с метротрамваем, который сейчас находится в стадии проектирования.

Напомним, в ноябре 2022 года эскизный проект планировки и межевания территории под новую трамвайную ветку представил на публичных слушаниях специализированный застройщик «Высота». Проект был одобрен участниками и направлен на утверждение в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска.

Ранее правительство Челябинской области приняло распоряжение, которым вносятся изменения в перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры».

Общий объем расходов на 2022–2025 годы составит почти 22 миллиарда 927,3 миллиона рублей, из них 15 миллиардов 595,3 миллиона – средства областного бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита) и семь миллиардов 331,9 миллиона рублей – внебюджетные источники.

На строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, включая тяговую подстанцию для трамвайной линии, планируется направить два миллиарда 707 миллионов рублей из областного бюджета.