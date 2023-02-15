15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
15.02.2023
Чебаркулец до смерти избил парализованную мать
15.02.2023
«Металлурги зажигают»: ММК принял участие в презентации работ федеральной премии
15.02.2023
Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей
15.02.2023
В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского
15.02.2023
Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку
Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 лет колонии
05.02.2023
Прокуратура Челябинской области отметила 89-летие
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
30.01.2023
Челябинец пытался убить жену и тещу
20.01.2023
Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023