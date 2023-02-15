Прокуратура запросила для заместителя министра строительства и инфраструктуры 14,5 лет колонии

Сегодня, 15 февраля, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу о получении взятки первым заместителем министра строительства и инфраструктуры региона Иваном Белавкиным.

По версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года Белавкин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин способствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых Белавкин «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.

«Государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 14 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки в размере 59 224 500 рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на десять лет», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.