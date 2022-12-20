Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник

Работники органов безопасности РФ во вторник, 20 декабря, отмечают профессиональный праздник: сегодня ФСБ России исполняется 105 лет – в этот день в 1917 году в стране была образована всероссийская чрезвычайная комиссия.

В Челябинске губернская ЧК создана в августе 1919 года. После установления советской власти в уездах появились Троицкая, Кустанайская, Курганская, Миасская, Верхнеуральская уездные чрезвычайные комиссии.

До 1934 года органы ВЧК-ОГПУ, действовавшие на территории Челябинской области, входили в состав аппарата полномочного представительства ОГПУ по Уральской области с центром в Свердловске, а в 1934 году с образованием Челябинской области была создана областная структура ведомства.

Вместе со страной отечественная спецслужба прошла сложный путь. В разные годы она именовалась ОГПУ - НКГБ – МГБ – КГБ, и после нескольких переименований и реорганизаций в Российской Федерации появилась федеральная служба безопасности.

Сегодня характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Опыт, приобретенный органами безопасности за 105 лет своего существования, позволяет успешно решать поставленные задачи.

В 2022 году УФСБ России по Челябинской области достигло ряда значимых результатов. К уголовной ответственности привлечено более 35 лиц за преступления террористической направленности, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций. Предотвращены преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб, Ликвидированы каналы контрабандной поставки вооружения и военной техники, продукции военного назначения за границу, пресечена деятельность преступных групп, организовавших каналы незаконной миграции и легализации иностранцев. Выявлены преступления за разглашение сведений, составляющих гостайну.

Пристальное внимание в уходящем году УФСБ уделяло ликвидации каналов незаконного оборота оружия. Из незаконного оборота изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, 14 тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидировано десять подпольных мастерских.

Успешно решаются задачи по линии борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой. Из незаконного оборота изъято свыше 140 килограммов наркотиков, ликвидировано три нарколаборатории.

Положительный результат деятельности УФСБ России по Челябинской области стал возможен благодаря слаженной работе с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления, взаимодействующими правоохранительными и правоприменительными структурами.

Челябинские контрразведчики не привыкли останавливаться на достигнутом результате и приложат все силы для эффективного и качественного решения стоящих задач по обеспечению безопасности государства, отмечают в пресс-службе УФСБ региона.