Растроганы до глубины души: матери погибших в спецоперации южноуральцев благодарны за память об их сыновьях

Матери погибших в специальной военной операции на Украине героев – танкиста Константина Глушкова и летчика Александра Подшивалова – благодарны всем причастным за увековечивание памяти их сыновей (напомним, портреты южноуральцев, награжденных орденами Мужества посмертно, появились на фасадах двух жилых многоквартирных домов в Челябинске).

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Вот что сказала по поводу открытия муралов с изображением героических военных мама Александра Елена Подшивалова: «Этот проект тронул нас до глубины души. Очень волнительно видеть портрет нашего мальчика на этой стене. Отдельное спасибо художникам, которые смогли запечатлеть его таким, каким он был в жизни: светлым, красивым, добрым. Александр был замечательным сыном, братом, мужем, отцом, другом. Очень ответственным, внимательным, заботливым. Мы очень гордимся нашим сыном. Мы воспитали настоящего мужчину, настоящего патриота, настоящего героя. Это наша гордость со слезами на глазах. Конечно, боль нашей утраты безмерна. Но память общества согревает нам душу и придает силы, потому что память вечна, память бессмертна, память жива, а значит, жив и наш Саня».

Мама Константина Любовь Глушкова также считает идею увековечить память о героических южноуральцах правильной: «Константин с честью выполнил свой воинский долг, остался до конца верен присяге. Он никогда не прятался за чью-либо спину, был очень честным и порядочным во всем. Очень хорошая идея - увековечить память о воинах-земляках, которые погибли, отстаивая безопасность нашей страны, за мир, чтобы дети могли жить. И эта память, надеюсь, будет примером мужества для молодежи».

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, говоря об открытии муралов, отмечал следующее: «Наш долг - сохранить память о Героях. Они отдали жизни за свободу и мир на донбасской земле. Пусть об этом знают и помнят все».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проект по увековечиванию памяти героев спецоперации проходит при поддержке главного управления молодежной политики Челябинской области в рамках областного фестиваля граффити «Наш MURAL» и реализуется фондом «Культурный код», победившим в грантовом конкурсе президентского Фонда культурных инициатив.