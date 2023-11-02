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02.11.2023 14:25

Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет

Ревнивца из Средний Азии, который в августе этого дома из ревности убил жительницу Челябинска, посадили на девять лет, признав виновным по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает сегодня, второго ноября, региональное следственное управление, отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В пользу дочери погибшей судом взыскано полтора миллиона рублей - в счет возмещения причиненного морального вреда.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено ночью в одном из баров Центрального района, где уроженец Средней Азии в ходе ссоры на почве ревности нанес жертве не меньше шести ударов в область шеи и грудной клетки не установленным в ходе следствия предметом (по типу ножа).

Челябинку, пострадавшую от рук ревнивца, доставили в больницу – она была еще жива. Через некоторое время женщина умерла – раны оказались очень серьезными.

Преступник из кафе убежал (как и спутник женщины, с которым она сидела за столиком, - тот стремительно покинул столик во время жестокой расправы), был объявлен в розыск и оперативно задержан.

 

 

убийство
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В Челябинске продолжается строительство Одигитриевского собора

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Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми

30.10.2023 13:07

В Троицком районе провалился под лед и погиб пожилой рыбак

30.10.2023 12:38

В школах Челябинска начались каникулы

30.10.2023 12:32

Лучшие профессиональные коллективы России приедут на фестиваль «Синегорье»

30.10.2023 12:00

Питейные заведения на челябинской Кировке попросят об усилении мер безопасности

30.10.2023 11:51

Дом с привидениями ждет южноуральцев в «Ночь искусств»

30.10.2023 11:14

Около двухсот тысяч мальков выпустил в Магнитогорское водохранилище ММК

30.10.2023 10:58

Челябинец, выбросивший из окна чужую собаку, оказался шизофреником

30.10.2023 10:47

На должность главного архитектора Челябинска претендуют шесть человек

30.10.2023 09:42

На улице Шаумяна в Челябинске построят садик на 120 мест