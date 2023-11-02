Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет

Ревнивца из Средний Азии, который в августе этого дома из ревности убил жительницу Челябинска, посадили на девять лет, признав виновным по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает сегодня, второго ноября, региональное следственное управление, отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В пользу дочери погибшей судом взыскано полтора миллиона рублей - в счет возмещения причиненного морального вреда.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено ночью в одном из баров Центрального района, где уроженец Средней Азии в ходе ссоры на почве ревности нанес жертве не меньше шести ударов в область шеи и грудной клетки не установленным в ходе следствия предметом (по типу ножа).

Челябинку, пострадавшую от рук ревнивца, доставили в больницу – она была еще жива. Через некоторое время женщина умерла – раны оказались очень серьезными.

Преступник из кафе убежал (как и спутник женщины, с которым она сидела за столиком, - тот стремительно покинул столик во время жестокой расправы), был объявлен в розыск и оперативно задержан.