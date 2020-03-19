Роспотребнадзор: При самоизоляции запрещено ходить за продуктами и выносить мусор

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по соблюдению домашнего карантина для граждан, контактировавших с больными или вернувшихся из-за границы. Самоизоляция предполагает запрет выходить из дома за продуктами или выносить мусор на протяжении 14 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время домашнего карантина необходимо пребывать в отдельной комнате, употреблять пищу и воду из отдельной посуды, иметь личные средства гигиены, полотенца и белье. Продукты и товары первой необходимости нужно покупать дистанционно или с помощью волонтеров. Не контактировать с семьей и носить маску.

Дома в течение 14 дней, именно такой срок считается инкубационным периодом, необходимо как можно чаще проветривать помещение, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а также чаще мыть руки с мылом и пользоваться кожными антисептиками.

Накопившийся мусор предлагается упаковывать в двойные пакеты и выставлять за дверь. Выбрасывать его могут друзья, знакомые или волонтеры.

В случае возникновения симптомов заболевания Роспотребнадзор рекомендует сообщить об этом в поликлинику. За всеми, кто находится на карантине медики наблюдают на дому. Обязательно ежедневно измерять температуру. Через 10 дней будет взят анализ на COVID-19.

Что касается получения двухнедельного больничного, то за ним не нужно идти в поликлинику. Достаточно заказать его по телефону с доставкой на дом. В том случае, если человек нарушил самоизоляцию, его переводят в инфекционный стационар.

Когда прошло 14 дней без симптомов и пришли отрицательные результаты анализа на коронавирус, то вы имеете право возвращаться в привычный ритм жизни.