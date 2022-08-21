«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна

Известная легкоатлетка посол ГТО, МСМК по легкой атлетике, двукратная рекордсменка мира и Европы Евгения Зинурова научилась в полевых условиях на «Парижском полумарафоне» в селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) ювелирно зачищать тончащие волокна кабеля и сварила колье из оптоволокна.

Мастер-класс для титулованной легкоатлетки провела компания «Ростелеком». Евгения Зинурова сразу призналась, что с оптоволокном сталкивается впервые. Оно очень хрупкое и тонкое по своей структуре (но при этом способно передавать информацию на сверхбыстрой скорости до 1 Гбит/с). Легкоатлетка доверилась профессионализму мастера.

Спортсменка была собрана, сосредоточена и нацелена на результат. Но тончащие волокна кабеля не сразу ей покорились. Оптоволокно не «смущало» то, что оно находится в руках двукратная рекордсменка мира и Европы. У него свои требования к результату работы.

«Самое сложное было понять вот так на техническом языке то, что мне необходимо сделать. Тут очень ювелирная работа. Когда специалист «Ростелекома» мне все перевел на наш женский, бытовой уровень, то все сразу встало на свои места. Сначала «варим», потом «запекаем». Все понятно», - поделилась Евгения Зинурова.

Сварить колье из оптоволокна у легкоатлетки получилось со второй попытки.

«С одним оптоволокном работал специалист, а я со вторым. Потом их надо было соединить. Тут выяснялось, что у одного из нас этот тонкий проводок плохо зачищен. Я спросила, а это мой, но мужчина, как истинный джентльмен, всю вину взял на себя. Я-то поняла же, что это не так», - смеется Евгения Зинурова.

Напомним, мастер-класс проходил в рамках «Парижского полумарафона». В этом году в нем приняло участие более двух тысяч человек. На дистанцию вышел и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.