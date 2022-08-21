21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
19.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.08.2022
Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
25.11.2021
Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию cобытий седьмого международного фестиваля искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске
23.11.2021
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» объявил о старте в Челябинской области XI конкурса журналистов и блогеров
22.11.2021
Число пользователей «Сферума» выросло вдвое и превысило два миллиона человек
01.11.2021
«Ростелеком» осветил улицы Аши
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022