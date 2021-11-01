«Ростелеком» осветил улицы Аши

Компания «Ростелеком» модернизировала систему уличного освещения в самом западном населенном пункте горнозаводской зоны Челябинской области: теперь жители города Аши могут комфортно и безопасно передвигаться по улицам как ранним утром, так и поздним вечером.

Мероприятия реализованы в рамках энергосервисного контракта с управлением инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района. Провайдер выступил инвестором и интегратором модернизации, проводя работы по замене светильников по проекту «Цифровой регион».

Умные фонари способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне от -60 °С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее семи лет. Но главное их преимущество − возможность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что в ходе работ специалисты связи демонтировали устаревшие лампы, установив на их месте свыше тысячи интеллектуальных энергосберегающих источников освещения.

«Умные фонари освещают около 150 улиц Ашинского городского поселения, включая парк культуры и отдыха имени Пилютова. Принцип энергосервисного контракта позволил реализовать проект без вложений бюджетных средств. В будущем модернизация позволит муниципалитету экономить до 73-х процентов на оплате электроэнергии», - рассказал Михаил Сергеев.

Глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев отметил, что город Аша – самая западная точка на карте Южного Урала с численностью населения более 29-ти тысяч человек.

«Внедрение современных цифровых решений для уличного освещения повысит безопасность пешеходов и водителей, сделает улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет муниципалитета. Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить почти девять миллионов киловатт-часов в течение семи лет его реализации», - сказал Вадим Сергеев.

Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. Настройки оборудования позволяют обеспечить мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. Система способна фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении трех лет.

СПРАВКА

«Ростелеком» в Челябинской области реализует решения проекта «Цифровой регион» с 2016-го года. Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии в области энергосбережения для сферы ЖКХ.

На улицах 43-х населенных пунктов Челябинской области, в том числе в крупных городах региона - Аше, Карталах, Каслях, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске – работает более 38-ми тысяч умных светильников.