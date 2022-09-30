Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа

Даже находясь на отдыхе, челябинские пожарные не могут пройти мимо чужой беды. Они в любую минуту готовы прийти на помощь. Яркий тому пример - командир отделения ПЧ-210 (поселок Октябрьский, Челябинская область) областной противопожарной службы Руслан Газимов. По дороге домой он спас семью из трех человек.

Руслан Газимов ехал домой после суточного дежурства. В Копейске на улице Кузнецова он увидел объятый пламенем деревянный многоквартирный жилой дом. Сообщил о ЧП по телефону и поспешил к месту происшествия. Лестничный марш был полностью объят огнем. Из окон второго этажа вырывались клубы черного дыма, а жильцы просили о помощи, потому что и выйти уже не было возможности, и дышать было нечем.

«Из окна задымленной квартиры звала на помощь женщина с двумя малолетними детьми. Руслан попросил у женщины одеяло. Вместе с оказавшимся рядом молодым человеком они растянули одеяло и поймали двухлетнего малыша, которого мама таким образом эвакуировала из опасной зоны», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

После этого Руслан, опираясь ногами на металлическую решетку квартиры на первом этаже, поднялся до уровня второго этажа и принял из рук матери второго ребенка – мальчика лет семи. Крепко обнимая ребенка, опустил его на землю. И снова взобрался по решетке вверх, чтобы спасти мать.

«Я просто оказался в нужное время в нужном месте. Ведь спасать людей – это моя работа», - сказал Руслан.

К этому моменту прибыли сотрудники местного гарнизона, которые приступили к дальнейшей эвакуации людей из огненной западни и ликвидации возгорания.

Фото: МЧС по Челябинской области