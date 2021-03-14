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С ковидом справились уже более 47 тысяч инфицированных южноуральцев

В Челябинской жителей с начала пандемии 47 тысяч 69 жителей победили коронавирусную инфекцию COVID-19. Накануне 153 человека выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 155).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 139). Всего за время пандемии подтверждено 54 тысячи 328 случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки скончалось десять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, трех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано две тысячи 188 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 97 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 91 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 28 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 53).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.