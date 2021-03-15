Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО

В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ

С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на 7,5 тысячи человек

С начала 2021 года число безработных в Челябинске уменьшилось на семь тысяч 541-го человека.

За прошедшую неделю со статусом безработного простились 894 жителя южноуральской столицы.

О ситуации с безработицей в областном центре, продолжающей улучшаться, на аппаратном совещании в городской мэрии сегодня, 15-го марта, сообщил замглавы Челябинска Валерий Смирнов.

«Количество самозанятых горожан, по данным управления ФНС России по Челябинской области, на первое января текущего года составляло 13 тысяч 698 человек. К 12-му марта увеличилось до 16-ти тысяч 934-х. Таким образом, число самозанятых челябинцев выросло с начала года на три тысячи 236 человек, в том числе на 288 – за последнюю неделю», - отметил Валерий Смирнов.