Санатории, пансионаты, лагеря и базы отдыха в Челябинской области в июне не начнут работу

С первого июня 2020 года не откроют двери для отдыхающих гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря в Челябинской области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Согласно документа, до 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях и так далее. Заезды приостановлены до 30 июня.

Напомним, с 28 марта по первое июня 2020 года гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря временно прекратили бронирование мест и приём новых посетителей.

Владельцы пансионатов и санаториев надеялись, что с начала лета им разрешат приступить к работе, активно готовились к этому моменту и некоторые даже уже принимали заявки на отдых. Но в Челябинской области режим повышенной готовности продлили по 14 июня.

Согласно распоряжению губернатора, по 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территориях курортов, в Челябинской области. По 30 июня этим организациям отдыха и оздоровления запрещен прием и размещение граждан.

Как уже сообщало агентство, после снятия ограничений санатории, пансионаты и базы отдыха не смогут работать в прежнем режиме (как было до пандемии). Им придется следовать рекомендациям, которые разработаны Роспотребнадзором.