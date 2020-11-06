Седьмого ноября у православных последняя в этом году родительская суббота- Димитриевская суббота, когда принято почитать предков. Она была установлена с окончанием Куликовской битвы и в этот день поминают также погибших за веру.

У Димитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен Дмитрия Донского и по благословению преподобного Сергия Радонежского.

В день Димитриевской субботы, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей - особенно родителей.

Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл - установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех погибших и пострадавших за Православие.

По церковному преданию, поминовение воинов установлено по почину великого князя Дмитрия Донского после тяжёлой и кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая совершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года.

Если Димитриевская суббота выпадает на 4 ноября, день празднования Казанской иконы Божией Матери, то день поминовения усопших переносится на неделю раньше.

Перед родительским днём наводили чистоту в домах, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Празднование начиналось вечером в пятницу, в избах: после ужина семьи хозяйка накрывала стол новой скатертью, ставила еду и приглашала предков.

В субботу готовили кутью, блины, яичницу, мясо, а также яства, особенно любимые их предками. За обедом откладывали по одной ложке в отдельную посуду, которую оставляли на ночь. Также наливали в отдельную посуду воду и вешали полотенце. За торжественным поминальным ужином вспоминали лучшее о своих умерших родственниках.

В Дмитриевскую субботу православные посещали службу, просили Господа отпустить им их грехи и подавали поминальные записки с именами умерших, ставили свечи за их упокой. Не лишним будет также принести поминальные продукты и положить их на панихидный стол в церкви.

После службы нужно посетить кладбище, привести в порядок могилки, прочесть поминальную молитву и обратиться к Господу, с просьбой простить покойнику его грехи.