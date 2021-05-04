Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat

Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы "Ann’Sannat".

Элизбар (кельтская арфа), Анна Батурова (ханг), Андрей Самойлов (контрабас).

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