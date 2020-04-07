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Сегодня православные отмечают Благовещение, или день семейной любви

Общество
Сегодня, 13:22
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, седьмого апреля, православные Челябинской области отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В православии он входит в число двунадесятых праздников и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

В канун праздника, шестого апреля, митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Всенощное бдение с литией в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска. Сегодня во всех православных храмах Челябинской епархии проходит Божественная литургия. Свой престольный праздник сегодня отметит Благовещенский храм в городе Миассе. 

Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

 

 

Название праздника - Благовещение - передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения - 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Владыка Григорий отметил, что, как правило, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приходится на дни Великого поста, который готовит к главному христианскому празднику – Пасхе Господней. А сам праздник Благовещения связан с другим праздником – Рождеством Христовым, которое празднуется через 9 месяцев после Благовещения.

Владыка Григорий еще раз попросил всех в праздник Благовещения особо просить Пресвятую Богородицу, чтобы Она помогла нам в жизни Своими молитвами и предстательством перед Господом Иисусом Христом.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Не рекомендовалось на Благовещение надевать новую одежду. Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.

На Руси существовал обычай в день Благовещения выпускать из клеток пойманных птиц. Это символизировало освобождение человека от уз греха – освобождение, которое стало возможным благодаря пришествию в мир Христа Спасителя.

День Благовещения сопровождался многочисленными суевериями, многие из которых возникли еще в языческие времена и позже были перенесены на христианский праздник. Считается, например, если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», весь год муж будет любить и холить. Не случайно этот праздник называют днем семейной любви.

В Благовещение не занимали в долг, чтобы не поставить хозяев в неловкое положение. Считалось, что тот, кто в Благовещение отдавал из дома, тратил на чужих семейный покой и мир.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея. Специально для этого дня готовили кулебяку - особый пирог с рыбой или капустой.

Автор: 
Олеся Денисова
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