Селяне Аргаяшского района: На дворе 21 век, а деревня без связи и интернета, скорую не вызвать

Жители деревни Метелево Аргаяшского района обратились к губернатору Челябинской области с жалобой на отсутствие мобильной связи (об Интернете селяне даже и не пытаются заикнуться).

«Нет никакой возможности вызвать скорую медицинскую помощь и другие экстренные службы. Последние 10 лет - полное игнорирование этой проблемы со стороны органов власти. Никаких мер не предпринимается, - написала Галина Петрова от имен селян в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!» ВКонтакте. - Деревня Метелево - без связи и интернета, не считая отдельных точек в деревне с подобием неустойчивой мобильной связи».

Жители просят губернатора разобраться с этим вопросом и обеспечить население деревни Метелево нормальной связью.

«По информации Теле2 и МТС в деревне Метелево Аргаяшского района есть уличное покрытие 2G. Для улучшения связи требуется строительство новой базовой станции в окрестностях деревни. В инвестиционных планах компаний по развитию сетей связи на 2021 год населенного пункта нет», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Жителям напоминают, что они могут вызвать экстренные службы (скорую, пожарных, полицию) по номеру «112» даже без покрытия сети оператора, к которому подключен мобильный телефон.

На сегодня высокоскоростной Интернет есть в школе и фельдшерско-акушерском пункте деревни. Они были подключены в 2020 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Созданный узел связи может быть использован операторами для оказания услуг беспроводного доступа к сети Интернет жителям деревни, - пояснили в министерстве. - Районная администрация принимает заявки от домохозяйств, которые хотят пользоваться Интернетом, после чего передает документы оператору для рассмотрения возможности подключения жителей»

Жители поселка Худайбердинский также жалуются, что у них уже третью неделю нет мобильной связи. Операторы отвечают, что неполадки в сети и никто не знает, когда их устранят.

«У нас в д. Новая Соболева такая же проблема», - пишет Альбина Юлдашева.

«По информации Теле2 и МТС в деревне Новая Соболева есть уличное покрытие 2G. Для улучшения связи требуется строительство новой базовой станции в окрестностях деревни с высотой опоры не менее 40 метров. В инвестиционных планах компаний на 2021 год населенного пункта нет», - сообщает министерство.

Услуги широкополосного доступа к сети Интернет в деревне оказывает ПАО «Ростелеком» по факту обращения. Условия подключения можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-100-0-800.

Кроме того, в 2021 году местная школа в деревне Новая Соболева будет подключена к высокоскоростному Интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «Все работы проведены, объект готов к сдаче. Созданная инфраструктура может быть использована операторами связи для оказания услуг беспроводного доступа к сети Интернет жителям деревни», - уточнили в ведомстве и посоветовали для получения доступа к Интернету обратиться в администрацию района, где принимают заявки от населения.

Альбина уточнила, что с Интернетом проблемы в деревне решаются, а вот мобильная связь в населенном пункте очень плохая. И страдают пожилые жители, которые не умеют пользоваться Интернетом.

О проблемах со связью и Интернетом сообщают также жители д. Буланово и Маякском сельском поселении в Октябрьском районе, в поселке Мартыновка в Кизильском районе.