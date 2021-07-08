Семьи-долгожители поделились секретами крепкого брака

Сегодня, 8 июля, в Администрации Курчатовского района состоялось торжественное награждение семей-долгожителей, брачный стаж которых превышает 50 лет. Церемония приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

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Почетных гостей поздравили глава Курчатовского района Сергей Антипов и зампредседателя Совета депутатов Курчатовского района Александр Исаев. «В этот день хотелось пожелать, чтобы Вы передавали крепкие семейные традиции подрастающему поколению. Здоровья, бодрости и активной работы! С праздником!», – обратился к семьям-долгожителям Сергей Васильевич.

В этот торжественный день на сцене выступали скрипичный дуэт «Лайф», руководитель ансамбля «Уральская гармонь» Андрей Пядышев, солисты Николай Игнатьев, Яна Игнатьева и Вячеслав Усольцев.

Семейные пары раскрывали секреты долгих отношений, делились своими трогательными историями. По мнению гостей, главные составляющие семьи – это любовь, доверие и терпение.

«Самое главное терпеть друг друга, спасибо тебе за это», –поблагодарил супругу и поделился секретом Владимир Балабасов.

«А я скажу спасибо за то, что ты каждый день мне говоришь, какая я красивая и как ты меня любишь», – ответила мужу Валентина Балабасова.

Было отмечено и самое семейное блюдо – пельмени. Они сделают крепким любой брак! А самая вдохновляющая на любовь песня – «Ой, цветет калина».

Организаторы не оставили семей-долгожителей без памятных подарков и благодарственных писем.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Всем, конечно, здоровья, неиссякаемого оптимизма, радости и счастья, любви и удачи! Самое главное будьте счастливы и любимы!», – поздравила семьи-долгожители председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева.